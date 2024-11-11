Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max – тест в цифрах
Как едут Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max и насколько они удобны для водителей и пассажиров, подробно рассказано тут. Ниже – результаты испытания на роликах и важные технические данные.
На роликах
По традиции, полноприводные кроссоверы мы прогоняем через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления.
Сначала ставим две платформы под передние колеса. Проблем для нашей троицы это испытание не составило – съехали в мгновение ока. Теперь задача посложнее: одну платформу ставим под переднее колесо, вторую – под находящееся по диагонали заднее.
В обычном режиме Atlas съехать даже не пытался – беспомощно стоял на месте. В спортивном и зимнем режимах начал подергиваться, но съехать с платформ не получалось. А вот пресет Off-Road сразу помог – препятствие взято.
Соперники проявили себя точно так же: в обычных режимах лишь вращали барабаны, а съехать получилось только во внедорожном.
Теперь – самое серьезное испытание. Две платформы спереди и одна сзади. Tiggo с задачей справиться не сумел – импульса на «заземленном» колесе не хватало. А вот Atlas и F7 после нескольких секунд пробуксовки смогли преодолеть препятствие. Очевидно, что у них имитация межколесных блокировок настроена лучше.
Данные производителей
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Atlas
|
Haval F7
|
Снаряженная / полная масса
|
1829 / 2200 кг
|
1800 / 2150 кг
|
1795 / 2225 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 c
|
8,2 c
|
9,4 c
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
210 км/ч
|
194 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 57 л
|
АИ-92...95 / 54 л
|
АИ-92...95 / 60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км
|
10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км
|
11,0 / 7,2 / 8,6 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 /1 6
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
1969 см³
1998 см³
|
Мощность
|
145 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин
|
147 кВт / 200 л.с. при 4500 об/мин
|
141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
325 Н·м при 1800–4000 об/мин
|
320 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
А8
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83
|
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 081 / 0,67 / 4,02
|
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная передача
|
3,91–4,82
|
3,33
|
4,73–3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / независимая многорычажная
|
McPherson / независимая многорычажная
|
McPherson / независимая многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235/50 R19
|
245/45 R20
|
235/55 R19
Геометрическая проходимость
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Atlas
|
Haval F7
|
Просвет, мм
|
|
a
|
170
|
205
|
185
|
b
|
200
|
225
|
235
|
c
|
210
|
220
|
210
|
Угол
|
|
α
|
22,5°
|
24,0°
|
22,5°
|
β
|
24,5°
|
27,5°
|
27,0°
|
γ
|
17,0°
|
18,5°
|
19,0°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Atlas
|
Haval F7
|
Капот
|
100–125
|
80–105
|
125–145
|
Крыло переднее
|
105–115
|
85–105
|
115–145
|
Крыло заднее
|
105–115
|
110–115
|
120–135
|
Дверь передняя
|
105–115
|
100–120
|
115–135
|
Дверь задняя
|
110–120
|
100–130
|
125–135
|
Дверь багажника
|
100–110
|
100–120
|
130–135
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
15 000 км или 12 месяцев*
|
3 года или 100 000 км
|
200
|
Geely Atlas
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
190
|
Haval F7
|
15 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
180
* ТО-1 проводится при 10 000 км.
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Atlas
|
Haval F7
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
7
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
7
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
7
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
9
|
8
|
Сервис
|
7
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
9
|
Промежуточная оценка
|
8,13
|
8,27
|
8,27
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
8
|
Выносливость
|
7
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
7
|
9
|
Общая оценка
|
8,06
|
8,22
|
8,28
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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