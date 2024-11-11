Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник по технике популярных кроссоверов 4х4

Как едут Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max и насколько они удобны для водителей и пассажиров, подробно рассказано тут. Ниже – результаты испытания на роликах и важные технические данные.

На роликах

По традиции, полноприводные кроссоверы мы прогоняем через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления.

Сначала ставим две платформы под передние колеса. Проблем для нашей троицы это испытание не составило – съехали в мгновение ока. Теперь задача посложнее: одну платформу ставим под переднее колесо, вторую – под находящееся по диагонали заднее.

В обычном режиме Atlas съехать даже не пытался – беспомощно стоял на месте. В спортивном и зимнем режимах начал подергиваться, но съехать с платформ не получалось. А вот пресет Off-Road сразу помог – препятствие взято.

Haval F7

Соперники проявили себя точно так же: в обычных режимах лишь вращали барабаны, а съехать получилось только во внедорожном.

Теперь – самое серьезное испытание. Две платформы спереди и одна сзади. Tiggo с задачей справиться не сумел – импульса на «заземленном» колесе не хватало. А вот Atlas и F7 после нескольких секунд пробуксовки смогли преодолеть препятствие. Очевидно, что у них имитация межколесных блокировок настроена лучше.

Данные производителей

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Atlas Haval F7 Снаряженная / полная масса 1829 / 2200 кг 1800 / 2150 кг 1795 / 2225 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 c 8,2 c 9,4 c Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 194 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 57 л АИ-92...95 / 54 л АИ-92...95 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км 10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км 11,0 / 7,2 / 8,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 /1 6 Р4 / 16 Рабочий объем 1598 см³ 1969 см³ 1998 см³ Мощность 145 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин 147 кВт / 200 л.с. при 4500 об/мин 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин Крутящий момент 375 Н·м при 2000–3500 об/мин 325 Н·м при 1800–4000 об/мин 320 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач Р7 А8 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / задний ход 3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 081 / 0,67 / 4,02 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная передача 3,91–4,82 3,33 4,73–3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / независимая многорычажная McPherson / независимая многорычажная McPherson / независимая многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/50 R19 245/45 R20 235/55 R19

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Atlas Haval F7 Просвет, мм a 170 205 185 b 200 225 235 c 210 220 210 Угол α 22,5° 24,0° 22,5° β 24,5° 27,5° 27,0° γ 17,0° 18,5° 19,0°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Atlas Haval F7 Капот 100–125 80–105 125–145 Крыло переднее 105–115 85–105 115–145 Крыло заднее 105–115 110–115 120–135 Дверь передняя 105–115 100–120 115–135 Дверь задняя 110–120 100–130 125–135 Дверь багажника 100–110 100–120 130–135

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Chery Tiggo 8 Pro Max 15 000 км или 12 месяцев* 3 года или 100 000 км 200 Geely Atlas 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 190 Haval F7 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 180

* ТО-1 проводится при 10 000 км.

Экспертная оценка автомобилей

Модель Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Atlas Haval F7 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 7 Органы управления 9 8 9 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 8 7 Ходовые качества Динамика 8 9 8 Тормоза 8 9 7 Управляемость 8 9 9 Комфорт Шум 8 8 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 7 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 7 9 8 Сервис 7 8 8 Эксплуатация 7 8 9 Промежуточная оценка 8,13 8,27 8,27 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 9 8 Выносливость 7 8 8 Ходы подвесок 8 7 9 Общая оценка 8,06 8,22 8,28

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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