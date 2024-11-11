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Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник по технике популярных кроссоверов 4х4

Как едут Haval F7, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro Max и насколько они удобны для водителей и пассажиров, подробно рассказано тут. Ниже – результаты испытания на роликах и важные технические данные.

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На роликах

По традиции, полноприводные кроссоверы мы прогоняем через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления.

Сначала ставим две платформы под передние колеса. Проблем для нашей троицы это испытание не составило – съехали в мгновение ока. Теперь задача посложнее: одну платформу ставим под переднее колесо, вторую – под находящееся по диагонали заднее.

В обычном режиме Atlas съехать даже не пытался – беспомощно стоял на месте. В спортивном и зимнем режимах начал подергиваться, но съехать с платформ не получалось. А вот пресет Off-Road сразу помог – препятствие взято.

Haval F7
Haval F7

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Соперники проявили себя точно так же: в обычных режимах лишь вращали барабаны, а съехать получилось только во внедорожном.

Теперь – самое серьезное испытание. Две платформы спереди и одна сзади. Tiggo с задачей справиться не сумел – импульса на «заземленном» колесе не хватало. А вот Atlas и F7 после нескольких секунд пробуксовки смогли преодолеть препятствие. Очевидно, что у них имитация межколесных блокировок настроена лучше.

Данные производителей

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Atlas

Haval F7

Снаряженная / полная масса

1829 / 2200 кг

1800 / 2150 кг

1795 / 2225 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 c

8,2 c

9,4 c

Максимальная скорость

210 км/ч

210 км/ч

194 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 57 л

АИ-92...95 / 54 л

АИ-92...95 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км

10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км

11,0 / 7,2 / 8,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 /1 6

Р4 / 16

Рабочий объем

1598 см³

1969 см³

1998 см³

Мощность

145 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин

147 кВт / 200 л.с. при 4500 об/мин

141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин

Крутящий момент

375 Н·м при 2000–3500 об/мин

325 Н·м при 1800–4000 об/мин

320 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

Р7

А8

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / задний ход

3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 081 / 0,67 / 4,02

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная передача

3,91–4,82

3,33

4,73–3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / независимая многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/50 R19

245/45 R20

235/55 R19

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Atlas

Haval F7

Просвет, мм

a

170

205

185

b

200

225

235

c

210

220

210

Угол

α

22,5°

24,0°

22,5°

β

24,5°

27,5°

27,0°

γ

17,0°

18,5°

19,0°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Atlas

Haval F7

Капот

100–125

80–105

125–145

Крыло переднее

105–115

85–105

115–145

Крыло заднее

105–115

110–115

120–135

Дверь передняя

105–115

100–120

115–135

Дверь задняя

110–120

100–130

125–135

Дверь багажника

100–110

100–120

130–135

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chery Tiggo 8 Pro Max

15 000 км или 12 месяцев*

3 года или 100 000 км

200

Geely Atlas

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

190

Haval F7

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

180

* ТО-1 проводится при 10 000 км.

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Atlas

Haval F7

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

7

Органы управления

9

8

9

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

8

7

Ходовые качества

Динамика

8

9

8

Тормоза

8

9

7

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Шум

8

8

8

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

7

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

7

9

8

Сервис

7

8

8

Эксплуатация

7

8

9

Промежуточная оценка

8,13

8,27

8,27

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

9

8

Выносливость

7

8

8

Ходы подвесок

8

7

9

Общая оценка

8,06

8,22

8,28

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 12494
11.11.2024 
Фото:
Кульнев Александр
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