7 мест, 140 сил, ремень ГРМ и автомат Aisin — минивэн по цене новой Гранты

«За рулем» дал совет, на что обратить внимание, покупая Opel Zafira с пробегом

Выбор «новый российский бюджетник или иномарка с пробегом» не всегда решается в пользу отечественного автомобиля. Решают вместительность, комфорт и, конечно же, надежность.

Многие иномарки, выпускаемые в начале века, делались настолько качественно, что без проблем дожили до наших дней и – при своевременном обслуживании – продолжают ездить.

Среди них есть особенно интересные варианты. Например, вместо новой Лады Гранты или Нивы Легенды можно купить компактный 4,5-метровый минивэн с просторным салоном и большим багажником – идеальный вариант семейного автомобиля. Одним из них является герой нашей статьи.

Opel Zafira

Стоит осмотреть кузов Opel Zafira на предмет коррозии. Первые очаги появляются на двери багажника и нижних кромках боковых дверей.

Полноценный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска стоит сегодня примерно 900 тысяч рублей.

Вероятнее всего, под капотом его будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 140 л.с. Он же, в целом, – самый удачный в линейке моторов Зафиры.

При осмотре Opel Zafira обязательно нужно проверить работоспособность стеклоподъемников и центрального замка.

В приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 60 тысяч км. В системе регулировки фаз газораспределения слабым звеном являются шестерни, которые порой изнашиваются после 100 тысяч км. Но такая проблема обычно встречалась на машинах старше 2010 года.

Второй ряд Opel Zafira складывается оригинально – сиденья поднимаются, а сами кресла вплотную придвигаются к передним. Сиденья третьего ряда, складываясь, образуют ровный пол. Есть и 5-местные версии минивэна.

Главной же проблемой этого двигателя остаются прокладки теплообменника.

Встречаются и дизельные версии Зафиры. Диагностика, в первую очередь, требуется впускному коллектору, у которого изнашиваются заслонки. Также периодически хандрит система EGR (рециркуляции выхлопных газов).

Роботизированная коробка Easytronic требует ревизии примерно раз в 150 тысяч км. На этом пробеге сдаются как само сцепление, так и щетки в его приводе. К шестидиапазонному автомату Aisin каких-то вопросов нет.

«За рулем» назвал самые живучие версии Skoda Octavia с пробегом.

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