Назван тип водителя, которого точно остановит инспектор ГАИ

«За рулем» рассказал, из-за каких привычек вас останавливают работники ДПС

Инспектор ГАИ по роду службы ежедневно сталкивается с десятками водителей. Безусловно, каждый человек уникален и у каждого из нас есть свои особенности… Ну или что там еще любят говорить психологи. Давайте начистоту: уже с первых минут разговора инспектор относит вас к одному из типов водителей.

С одним водителем сотрудник ДПС быстро распрощается, а вот другому наверняка устроит «допрос с пристрастием». Сегодня нас интересует именно второй случай.

Рассмотрим особый тип водителя, который выделяется в потоке и привлекает внимание правоохранителей.

Едет новичок

Особые приметы:

всякий раз, завидев экипаж ДПС, испытывает непреодолимое желание снизить скорость и выглядеть как можно приличнее;

все еще думает, что он на экзамене в ГАИ;

знает ПДД очень хорошо, но не рискует применять эти знания.

Опытный сотрудник ДПС сразу же распознает водителя-новичка, поскольку чаще всего такие люди серьезно нервничают при встрече с инспектором.

Случай из практики

Раньше автор этого материала ездила в рейды вместе с инспекторами ДПС для подготовки репортажей. Один раз нам встретилась девушка, которая настолько испугалась взмаха полосатого жезла, что при общении начала заикаться. Мы сперва даже подумали, что девушке нехорошо, но она объяснила, что она недавно за рулем и это у нее такая реакция на сильный стресс.

На всякий случай инспекторы заставили ее «продышать» в алкотестер – тот дал нулевой результат.

Новичка в любом случае выдает неуверенный тон и сомнения в правильности собственных действий.

Как себя вести, чтобы ускорить проверку документов и состояния

Необходимо понимать, что экзамен в ГАИ вы уже сдали, и второй раз устраивать вам срез знаний прямо на трассе инспектор не имеет права, да и не будет.

Постарайтесь вести себя как можно увереннее и не позволяйте инспектору вас отчитывать – даже если вы серьезно нарушили ПДД.

Кстати, порой к молодым водителям сотрудники ДПС обращаются на «ты». Если такое произошло с вами, спокойно напомните инспектору про ч. 3 ст. 5 ФЗ «О полиции»:

«Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции пресекает действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание».

«Заглушите двигатель!» — надо ли выполнять это требование ГАИ.

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