Найдена причина неприятной проблемы китайского кроссовера

«За рулем» получил ответ на рекламацию от представительства Jetour

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7

Изготовитель – Jetour, Китай

– Jetour, Китай Год выпуска – 2023

– 2023 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024 года

– с апреля 2024 года Пробег на момент отчета – 23 000 км

Недавно мы писали о том, что у нашего кроссовера Jetour Dashing деформировался корпус динамика, расположенного на верхней части передней панели. Тогда мы сетовали на то, что это случилось в жару из-за недостаточной жесткости пластика.

Но оказалось, что дело в сборке. Наш автомобиль – из пилотной партии, собранной в мае 2024 года. И дефект был допущен именно при обходной сборке – крепление просто отсоединилось.

В представительстве Джетура нас заверили, что из 15 тысяч выпущенных автомобилей с подобной рекламацией обратился только один покупатель.

Причина деформации корпуса динамика, расположенного на верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing – косяк при сборке.

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