Найдена причина неприятной проблемы китайского кроссовера
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7
- Изготовитель – Jetour, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024 года
- Пробег на момент отчета – 23 000 км
Недавно мы писали о том, что у нашего кроссовера Jetour Dashing деформировался корпус динамика, расположенного на верхней части передней панели. Тогда мы сетовали на то, что это случилось в жару из-за недостаточной жесткости пластика.
Но оказалось, что дело в сборке. Наш автомобиль – из пилотной партии, собранной в мае 2024 года. И дефект был допущен именно при обходной сборке – крепление просто отсоединилось.
В представительстве Джетура нас заверили, что из 15 тысяч выпущенных автомобилей с подобной рекламацией обратился только один покупатель.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.