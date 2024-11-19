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Из-за чего инспектор ГАИ может устроить вам проверку с пристрастием

«За рулем» рассказал, каким водителям лучше молчать при встрече с ДПС

Инспектор ГАИ уже с первого взгляда и слова относит автомобилиста к тому или иному типу водителей. По итогу он выбирает определенную стратегию поведения и придерживается ее в дальнейшем разговоре.

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Некоторым автомобилистам инспектор может устроить «допрос с пристрастием», зная, что водители этого типа чаще других нарушают ПДД, провоцируют полицию на конфликт или готовы при случае дать взятку (а возможно всё и сразу).

Для наглядности рассмотрим один из типов водителей, который инспекторы не любят (да и мало кто любит вообще).

Тип: всезнайка

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Назван тип водителя, которого точно остановит инспектор ГАИ

Особые приметы:

  • он уверен в своей непогрешимости – просто потому что это он;
  • КоАП РФ – его настольная книга, а ФЗ «О полиции» он нередко перечитывает на досуге (по крайней мере, ведет себя он именно так);
  • с инспекторами общается через губу – в пренебрежительной манере, свысока;
  • любит ввернуть в разговоре какой-нибудь узкоспециальный и/или малоупотребительный термин, чтобы лишний раз потешить свое самомнение.

Представьте, что к вам на работу пришел какой-то посторонний человек и начал объяснять, каким образом вам стоит исполнять свои служебные обязанности. Представили? В лучшем случае вы будете раздражены. Еще бы! Никому из нас не нравится, когда нас ставят в глупое положение. И инспекторы ГАИ – не исключение.

Как себя вести, чтобы побыстрее отпустили

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Ведите разговор с инспектором ГАИ доброжелательным, но уверенным тоном. Не выказывайте ему пренебрежения – вы ведь хотите как можно скорее отправиться дальше по своим делам? Справедливости ради, сотрудник ДПС знает закон как минимум ничуть не хуже вашего, ведь он регулярно сдает тесты на профпригодность. Если у вас есть сомнения в компетентности сотрудника полиции, бороться с ним нужно в правовом поле. Вот тут мы подробно рассказываем, как это делать.

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Старикова Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 60
19.11.2024 
Фото:Depositphotos
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