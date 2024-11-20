В багажнике нет места для огнетушителя? Вот что надо сделать
Огнетушитель является важным и необходимым атрибутом в автомобиле. Я предпочитаю не прятать его, а держать поближе. В своем кроссовере Haval Jolion сделал держатель в нише багажного отделения.
Для этого:
- соорудил опалубку, вставил туда огнетушитель и залил монтажной пеной;
- достал огнетушитель и обрезал заготовку;
- для усиления обмотал лентой;
- для эстетичного вида оклеил всё ворсовым материалом.
А. Чураков, г. Северодвинск
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