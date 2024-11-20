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В багажнике нет места для огнетушителя? Вот что надо сделать

Читатель «За рулем» предложил способ размещения огнетушителя

Огнетушитель является важным и необходимым атрибутом в автомобиле. Я предпочитаю не прятать его, а держать поближе. В своем кроссовере Haval Jolion сделал держатель в нише багажного отделения.

Для этого:

  • соорудил опалубку, вставил туда огнетушитель и залил монтажной пеной;
  • достал огнетушитель и обрезал заготовку;
  • для усиления обмотал лентой;
  • для эстетичного вида оклеил всё ворсовым материалом.

Держатель огнетушителя из монтажной пены.
Огнетушитель плотно зафиксирован.

А.Чураков, г. Северодвинск

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Ревин Алексей
Фото:А. Чураков
Количество просмотров 110
20.11.2024 
Фото:А. Чураков
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