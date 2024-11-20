В багажнике нет места для огнетушителя? Вот что надо сделать

Читатель «За рулем» предложил способ размещения огнетушителя

Огнетушитель является важным и необходимым атрибутом в автомобиле. Я предпочитаю не прятать его, а держать поближе. В своем кроссовере Haval Jolion сделал держатель в нише багажного отделения.

Для этого:

соорудил опалубку, вставил туда огнетушитель и залил монтажной пеной;

залил монтажной пеной; достал огнетушитель и обрезал заготовку;

обрезал заготовку; для усиления обмотал лентой;

для эстетичного вида оклеил всё ворсовым материалом.

Держатель огнетушителя из монтажной пены. Огнетушитель плотно зафиксирован.

А. Чураков, г. Северодвинск

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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