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Почему мы больше не делаем сход-развал

«За рулем» рассказал про правильные углы установки колес на машинах

Еще совсем недавно (лет 40 назад) число вывесок типа «Сход – Развал», призывающих заехать на такой специализированный сервис, могло сравниться по популярности разве что с предложениями сделать антикор (антикоррозийную защиту днища автомобиля).

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Вовремя не сделать этот самый сход-развал означало загубить дефицитные и дорогие шины, заметно ухудшить управляемость автомобиля, обеспечить нестабильное поведение машины даже на прямых участках дороги и так далее.

Речь шла о так называемых углах установки колес: их было три. Помимо схода и развала был еще один угол – так называемый кастер (кастор).

Что такое сход, развал и кастор

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Сход – это угол между плоскостью колеса и продольной осью автомобиля. Визуально разобраться, о чем идет речь, можно, если посмотреть на колеса сверху или снизу – они не будут параллельны друг другу (если, конечно, угол не равен нулю). Этот угол, в основном, влияет на износ шин, управляемость на входе в поворот и стабильность прямолинейного движения.

Развал – это угол между плоскостью колеса и вертикальной осью автомобиля. При положительном развале колесо наклоняется наружу от кузова, а расстояние между нижними точками колес одной оси становится меньше, чем между их верхними точками. При отрицательном развале – все наоборот. Этот угол отвечает за оптимальное пятно контакта с дорожным покрытием, то есть, фактически, за устойчивость и маневренность автомобиля.

Углы установки колес на автомобиле
Углы установки колес на автомобиле

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Кастор – это угол продольного наклона оси поворота. Кастор влияет на управляемость и стабильность автомобиля. Большой положительный угол кастора улучшает стабильность автомобиля на высоких скоростях. Это помогает уменьшить «виляние» машины, делая ее менее чувствительной к колеям и неровностям на дороге.

Понять суть кастора проще на двухколесной технике – мотоциклах и велосипедах. Чем больше «завалена» вилка относительно вертикали, тем больше кастор. Самый большой кастор демонстрируют выставочные образцы чопперов с очень длинной вилкой и колесом, значительно вынесенным вперед. У автомобилей с вывернутыми вбок колесами создается визуальное ощущение того, что колесо как бы падает.

Почему сегодня не надо регулировать сход-развал

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Любопытно, что на большинстве современных автомобилей операции по углам установки развала колес и кастора конструктивно фиксированы производителем и в регулировках вообще не нуждаются (если, конечно, автомобиль не попадал в серьезное ДТП).

Исключение составляют разве что углы схождения, задать величину которых на весь срок службы машины крайне тяжело. Дело в том, что на величину этих углов влияет слишком большое количество деталей автомобиля, вплоть до рулевых тяг и рулевых реек. Однако на практике даже эти углы регулируют довольно редко – не чаще раза в 40 тысяч км пробега.

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Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15
21.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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