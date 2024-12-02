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Почему автобус – это опасно: 3 причины

«За рулем» выяснил, из-за чего городские автобусы всё чаще попадают в ДТП

В Санкт-Петербурге автобус маршрута № 67 столкнулся с припаркованными машинами, пострадала девушка. Автобус был исправен и прошел все проверки, а водитель – медосмотр. Причины аварии остаются неясными.

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Во Владимире рейсовый автобус проехал на красный, что привело к столкновению с двумя автомобилями. Водитель оштрафован на тысячу рублей.

И это – только за один рабочий день! Возникают закономерные вопросы – кто виноват и что делать?

Кто виноват

Причины аварийности городских автобусов складываются из нескольких ключевых факторов.

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Во‑первых, водители часто сталкиваются с переработками и жестким графиком, что снижает их концентрацию и накапливает усталость.

Рабочий день у водителя может достигать 12 часов, что значительно превышает норму и влияет на способность оперативно реагировать на дорожные ситуации. Плохие условия труда и недостаточное количество отдыха приводят к увеличению риска ДТП.

Во‑вторых, инфраструктура, связанная с автобусными стоянками и маршрутизацией, оставляет желать лучшего. Всё усугубляется сложной дорожной обстановкой, особенно в крупных городах, где много пробок, а водитель находится в состоянии постоянного нервного напряжения. Конечные остановки почти никогда не дают возможности водителю отдохнуть и, например, попить чаю – перерывы между движением минимальны. А человек – не робот.

В‑третьих, это устаревание парка автобусов и недостаточное внимание к его обновлению. Местные транспортные компании почти не вкладывают средства в обновление парка, предпочитая лишь бесконечно ремонтировать старые машины. И автобусы отказывают на ходу. А управлять старым и «уставшим» автобусом гораздо сложнее и тяжелее, чем современными моделями.

А сколько платят

Какие-то минусы можно (теоретически) компенсировать зарплатой. Но это не тот случай.

За исключением Москвы зарплаты водителей городских автобусов абсолютно неконкурентны. В результате профессионалы вымываются из пассажирских перевозок, работать остаются преимущественно пенсионеры. Платят меньше, а риски – больше.

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В случае аварии на ГАЗели водитель будет отвечать прежде всего за себя, а если в ДТП попадает автобус с пассажирами, то отвечаешь и за них. Вспомним последний случай, когда в Санкт-Петербурге автобус упал в Мойку – шесть пассажиров погибли, а водитель получил шесть лет лишения свободы.

Я посчитал: отставание зарплат в пассажирских перевозках от рыночных предложений составляет более 30%. Такая картина во всех крупных городах.

Возьмем Челябинск. Заработная плата водителя автобуса с изначальным условием переработок – 85 тысяч рублей (еще недавно там платили водителям 45 тысяч рублей). Заработная плата водителя ГАЗели в том же Челябинске – от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Вакансий на ГАЗель полно – людей не хватает. Так куда пойдет водитель?

Что делать

Надо повышать зарплаты. Водитель автобуса должен зарабатывать больше, чем водитель ГАЗели по той простой причине, что везет живых людей, а не картошку. Это большая ответственность. Думаю, что водитель пассажирского автобуса сегодня должен зарабатывать не менее 1000 рублей в час чистыми «на руки».

Надо жестко контролировать, сколько времени водитель провел за рулем автобуса. Согласно всем нормам, которые основаны на многочисленных исследованиях физиологических возможностей человека, находиться за рулем автобуса более 8 часов чревато различными происшествиями.

Водитель обязательно должен делать как минимум перерыв в 1 час каждые четыре часа. А на конечных остановках необходимо предоставлять водителю 15‑минутный перерыв. То есть достаточно просто заставить перевозчиков соблюдать трудовой кодекс.

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Как контролировать? Для этого давно придумали онлайн-тахографы с различными способами аутентификации водителя. Обманывать их сложно и чревато высокими штрафами за подделку информации. Заниматься контролем должны местные власти, они же должны отслеживать адекватность оплаты труда водителей и быстро предпринимать меры, чтобы водители массово не увольнялись.

А еще надо модернизировать конечные остановки, чтобы люди могли отдохнуть. Уверен, что если этот план реализовать, аварии с пассажирскими автобусами станут исключительной редкостью, а профессия водителя городского автобуса наконец станет престижной и достойной настоящих профессионалов своего дела.

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Петр Шкуматов
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 632
02.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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