Сколько нужно задолжать банку, чтобы он отобрал кредитный автомобиль

«За рулем» объяснил, отберут ли машину из-за просрочек выплат по автокредиту

Риск не справиться с выплатами по кредитам есть всегда. Эта ситуация неприятная, но, увы, нормальная. И здесь важно знать, где проходит красная линия, при пересечении которой банк вправе отнять у заемщика купленный в кредит автомобиль.

«За рулем» продолжает отвечать на вопросы читателей. В частности, Иван Л. из Нижнего Новгорода поинтересовался у нас:

«Сколько платежей по автокредиту нужно просрочить или какую сумму задолжать, чтобы лишиться купленного в кредит автомобиля?»

Отвечает эксперт

Сергей Бибиков, старший юрист Бюро адвокатов «Де-юре», к.ю.н., старший преподаватель Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА):

– Если не платить по автокредиту, велика вероятность, что банк воспользуется своим правом на возврат суммы кредита с обращением взыскания на автомобиль, приобретенный заемщиком на средства целевого займа.

По практике автокредит является классическим договором потребительского кредита с условием о залоге транспортного средства. В случае неисполнения заемщиком своих обязательств залоговый автомобиль может подлежать продаже на торгах третьим лицам либо перейти в собственность банка в счет погашения кредитной задолженности в порядке, предусмотренном договором или законом.

За счет залоговой стоимости автомобиля кредитор вправе погасить любые убытки, которые у него могут возникнуть в связи с невозвратом кредита, включая тело кредитного долга, проценты за пользование кредитом, неустойки, издержки по страхованию автомобиля, убытки, связанные с ухудшением товарного состояния автомобиля, судебные издержки.

Для обращения взыскания на автомобиль кредитору достаточно, чтобы сумма кредитной задолженности составляла не менее 5% от рыночной стоимости предмета залога. Это правило применяется как в случае досрочного истребования всей суммы кредита, так и взыскания просроченной части кредита с заемщика, если досрочно взыскать кредит невозможно (например, если банк не направил в адрес заемщика претензию, он может взыскать с заемщика только просроченную часть кредита в судебном порядке, поскольку для таких случаев соблюдение досудебного порядка не требуется).

Обращение взыскания на предмет залога возможно как посредством судебного разбирательства, так и во внесудебном порядке, если между сторонами достигнуто соответствующее соглашение: в виде условия в договоре или отдельного документа.

Взыскание долга по автокредиту возможно и путем возбуждения в отношении заемщика процедуры банкротства. Для этого банку достаточно выждать минимальный размер долгового бремени заемщика, размер которого должен составлять перед кредитором не менее 500 тысяч рублей.

Практика показывает, что иски банков зачастую подлежат удовлетворению судами, в то же время имеется практика в пользу граждан-заемщиков, если их претензии касаются, например, порядка исчисления задолженности, применения моратория, чрезмерности начисленных неустоек, что прямо влияет на удовлетворение требования банка об обращении взыскания на предмет залога.

На результат исхода дела зачастую влияет и соблюдение банком срока давности на возврат долга. Если банк пропустил срок давности на взыскание очередного периодического платежа с заемщика и сумма незадавненной части кредитного долга менее 5% от стоимости предмета залога, высок риск того, что обратить взыскание на автомобиль у банка не получится. Такие ситуации чаще всего возникают в случае реорганизации или ликвидации кредитных организаций, когда ответственные службы банков теряют контроль над кредитным портфелем.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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