Длина 4,7 м, мотор 1.6 на 150 сил, робот: приценились к новому кроссоверу нашей сборки

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Бренд Xcite расширил линейку семиместным кроссовером X-Cross 8

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) анонсировал вторую модель Xcite X-Cross 8.

Xcite X-Cross 8
Xcite X-Cross 8
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Это переименованный Chery Tiggo 8. На нашем рынке продавалось несколько вариаций «восьмерки», но с таким оформлением передней части не было. Профиль и задняя часть кузова – уже знакомые.

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При длине 4740 мм третий ряд ставится по умолчанию. Это тоже знакомо еще по Tiggo 8. А вот такого моторно-трансмиссионного варианта, как на X-Cross 8, у него не было.

Турбомотор 1.6 дефорсирован со 186 до 150 сил. Через 7ступенчатый преселективный робот тяга идет на все колёса, хотя Tiggo 8 был полноприводным только с мотором 2.0. В «базе» машина переднеприводная, обе старшие комплектации – с полным приводом..

Интерьер Xcite X-Cross 8
Интерьер Xcite X-Cross 8

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Милешкин Кирилл
Фото:Xcite
Количество просмотров 50118
07.12.2024 
Фото:Xcite
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Отзывы о XCITE X-Cross 8

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