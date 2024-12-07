Длина 4,7 м, мотор 1.6 на 150 сил, робот: приценились к новому кроссоверу нашей сборки
«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) анонсировал вторую модель – Xcite X-Cross 8.
Это переименованный Chery Tiggo 8. На нашем рынке продавалось несколько вариаций «восьмерки», но с таким оформлением передней части не было. Профиль и задняя часть кузова – уже знакомые.
При длине 4740 мм третий ряд ставится по умолчанию. Это тоже знакомо еще по Tiggo 8. А вот такого моторно-трансмиссионного варианта, как на X-Cross 8, у него не было.
Турбомотор 1.6 дефорсирован со 186 до 150 сил. Через 7‑ступенчатый преселективный робот тяга идет на все колёса, хотя Tiggo 8 был полноприводным только с мотором 2.0. В «базе» машина переднеприводная, обе старшие комплектации – с полным приводом..
Кроссовер предлагается в трех комплектациях, его стоимость составляет от 2 995 500 до 3 395 500 рублей.
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