Республика Беларусь в зоне СВО — война технологий

«За рулем» рассказал, какие виды вооружений поставляет России соседняя страна

«У России есть только два союзника — ее армия и флот!» (предположительно, слова российского императора Александра III). Совершенно верно, правда, в новейшей истории появился еще и надежный партнер в сфере обороны — белорусский военно-промышленный комплекс.

Очень хорошо, что связи между основными предприятиями наших стран даже после развала СССР осталась достаточно прочными. В том числе – в области разработки и производства вооружений. Не все из них по понятным причинам стоит подвергать огласке, но основных поставщиков нашей армии назвать можно.

Ракетный транспорт

ОАО МЗКТ — Минский завод колесных тягачей выпускает не только автобусы, полноприводные грузовики серии 4503 и разнообразные шасси для гражданской спецтехники. Без продукции предприятия трудно представить себе российские силы ПВО, системы залпового огня, оперативно-тактические и стратегические ракетные комплексы.

Важную составляющую нашего ядерного щита, межконтинентальную баллистическую ракету комплекса РС24 «Ярс» (равно как и предшественника «Тополь-М») подвижного базирования размещают на шасси МЗКТ-79221. Это настоящий гигант среди грузовиков. Полноприводная шестнадцатиколесная пусковая установка белорусского производства снаряженной массой 44 тонны может принять на борт до 80 тонн груза.

МЗКТ-79221 оснащен дизельным двигателем ЯМЗ с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива мощностью 800 л.с. Комплекс развивает максимальную скорость 40 км/ч. Запас хода – не менее 500 км.

Оперативно-тактические комплексы «Искандер» всех модификаций используют в качестве шасси восьмиколесные МЗКТ-7930 грузоподъемностью до 24,2 тонны. Минский полноприводный автомобиль стал основой как самоходной пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины. И это не единственное амплуа модели 7930.

Изделие минского завода служит еще и носителем подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс», пусковых установок, многофункциональной радиолокационной станции, высотного обнаружителя и РЛС дальнего обнаружения в составе зенитного комплекса С-400.

Пусковая установка «Бастион» на шасси МЗКТ-7930. Колесная формула 8×8. Двигатель – ЯМЗ мощностью 500 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч. Запас хода – 1000 км. Подвеска – независимая торсионная, колеса двух передних осей – управляемые. Пусковая установка «Искандер» на шасси МЗКТ-7930. Характеристики, конечно же, аналогичны шасси в основе «Бастиона».

Автомобиль, производство которого началось еще в СССР, тоже стоит на вооружении нашей армии. Старое название – МАЗ-543. Нынешние модификации обозначают как МЗКТ-543А, 543М, 74106.

Проверенное временем шасси несет ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С», пусковые установки зенитных комплексов С-300 и С-400, разнообразное армейское оборудование.

Пусковая установка зенитного комплекса С-400 на шасси МЗКТ-543М. Грузоподъемность – 22,2 тонны. Дизельный двигатель V12 мощностью 510 л.с. Максимальная скорость – 60 км/ч. Запас хода – 1000 км.

Оптика точной стрельбы

ОАО «Пеленг» — крупнейшая научно-производственная компания Республики Беларусь со специализацией в оптико-электронной области. Предприятие с корнями из СССР сейчас занимается высокотехнологичной продукцией. А если проще — проектированием и изготовлением прицелов.

Изделия «Пеленга» устанавливают на нашу бронетехнику. Часть разработок компании освоили в России на Вологодском оптико-механическом заводе. Полный перечень продукции «Пеленга» велик, упомянем лишь самые интересные разработки.

Для перспективного зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация» с автоматической пушкой калибром 57-мм спроектирован прицел панорамный комбинированный. В нем есть лазерный дальномер, телевизионный и тепловизионный каналы.

Комплекс «Деривация» оснащен панорамным комбинированным прицелом разработки «Пеленг». Дальность распознавания цели ТВ-канала «Пеленга» в узком поле зрения: беспилотник – 2200 метров, самолет – 9900 метров. Дальность распознавания цели тепловизионного канала – 4000 метров. Диапазон измерения дальности – 100-15 000 метров.

Из тех изделий, что на слуху, упомянем танковый прицел наводчика многоканальный «Сосна-У» для отечественных машин Т-72 Б3М, Т-80БВМ, Т-90М. Кстати, датчик изгиба ствола для системы управления огнем орудия «семьдесят второго» тоже разработан в Минске.

На танки семейства Т-72Б3 устанавливают комбинированный прицел наводчика «Сосна-У». Дальность обнаружения целей типа «танк»: дневной канал – до 6 км, ночной канал – до 5 км. Диапазон измерения лазерного дальномера – 300-10 000 метров.

Еще одно изделие для российской бронетехники — прицел-дублер телевизионный ПДТ для самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и танков Т-90М и Т-80БВМ.

В состав оборудования одной из модификаций боевой машины пехоты БМП-3 входят белорусский прицел наводчика многоканальный СОЖ ТМ и тепловизионный прицел «Весна-К». Прицел наводчика комбинированный ПНК разработки «Пеленг» получил модернизированный БТР-82А.

БТР-82А может оснащаться разными прицелами наводчика. Один из вариантов – ПНК от ОАО «Пеленг». Дальность обнаружения/распознавания цели в дневном визирном канале – до 7000/4000 метров, в тепловизионном канале – 3000/1600 метров.

Выпускает предприятие и панорамные командирские прицелы для разной отечественной бронетехники, которая тоже применяется в зоне проведения Специальной военной операции.

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