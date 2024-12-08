Республика Беларусь в зоне СВО — война технологий
«У России есть только два союзника — ее армия и флот!» (предположительно, слова российского императора Александра III). Совершенно верно, правда, в новейшей истории появился еще и надежный партнер в сфере обороны — белорусский военно-промышленный комплекс.
Очень хорошо, что связи между основными предприятиями наших стран даже после развала СССР осталась достаточно прочными. В том числе – в области разработки и производства вооружений. Не все из них по понятным причинам стоит подвергать огласке, но основных поставщиков нашей армии назвать можно.
Ракетный транспорт
ОАО МЗКТ — Минский завод колесных тягачей выпускает не только автобусы, полноприводные грузовики серии 4503 и разнообразные шасси для гражданской спецтехники. Без продукции предприятия трудно представить себе российские силы ПВО, системы залпового огня, оперативно-тактические и стратегические ракетные комплексы.
Важную составляющую нашего ядерного щита, межконтинентальную баллистическую ракету комплекса РС24 «Ярс» (равно как и предшественника «Тополь-М») подвижного базирования размещают на шасси МЗКТ-79221. Это настоящий гигант среди грузовиков. Полноприводная шестнадцатиколесная пусковая установка белорусского производства снаряженной массой 44 тонны может принять на борт до 80 тонн груза.
Оперативно-тактические комплексы «Искандер» всех модификаций используют в качестве шасси восьмиколесные МЗКТ-7930 грузоподъемностью до 24,2 тонны. Минский полноприводный автомобиль стал основой как самоходной пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины. И это не единственное амплуа модели 7930.
Изделие минского завода служит еще и носителем подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс», пусковых установок, многофункциональной радиолокационной станции, высотного обнаружителя и РЛС дальнего обнаружения в составе зенитного комплекса С-400.
Автомобиль, производство которого началось еще в СССР, тоже стоит на вооружении нашей армии. Старое название – МАЗ-543. Нынешние модификации обозначают как МЗКТ-543А, 543М, 74106.
Проверенное временем шасси несет ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С», пусковые установки зенитных комплексов С-300 и С-400, разнообразное армейское оборудование.
Оптика точной стрельбы
ОАО «Пеленг» — крупнейшая научно-производственная компания Республики Беларусь со специализацией в оптико-электронной области. Предприятие с корнями из СССР сейчас занимается высокотехнологичной продукцией. А если проще — проектированием и изготовлением прицелов.
Изделия «Пеленга» устанавливают на нашу бронетехнику. Часть разработок компании освоили в России на Вологодском оптико-механическом заводе. Полный перечень продукции «Пеленга» велик, упомянем лишь самые интересные разработки.
Для перспективного зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация» с автоматической пушкой калибром 57-мм спроектирован прицел панорамный комбинированный. В нем есть лазерный дальномер, телевизионный и тепловизионный каналы.
Из тех изделий, что на слуху, упомянем танковый прицел наводчика многоканальный «Сосна-У» для отечественных машин Т-72 Б3М, Т-80БВМ, Т-90М. Кстати, датчик изгиба ствола для системы управления огнем орудия «семьдесят второго» тоже разработан в Минске.
Еще одно изделие для российской бронетехники — прицел-дублер телевизионный ПДТ для самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и танков Т-90М и Т-80БВМ.
В состав оборудования одной из модификаций боевой машины пехоты БМП-3 входят белорусский прицел наводчика многоканальный СОЖ ТМ и тепловизионный прицел «Весна-К». Прицел наводчика комбинированный ПНК разработки «Пеленг» получил модернизированный БТР-82А.
Выпускает предприятие и панорамные командирские прицелы для разной отечественной бронетехники, которая тоже применяется в зоне проведения Специальной военной операции.
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