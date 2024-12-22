Грузовая Ока выпускалась серийно – а это правда!

«За рулем» напомнил о существовании фургона ВАЗ‑17013 Тойма

Автомобиль ВАЗ‑17013 Тойма получил свое имя в честь одноименного притока Камы.

Его выпускали в 2001–2006 годах мелкими сериями – сначала на предприятии Астро-кар, а потом на конвейере Камского автосборочного завода.

Модель на базе Оки имела грузоподъемность 300 кг и объем кузова в 1,5 м³, что позволяло использовать ее для развозки по городу почты и мелких грузов.

Когда Оку сняли с производства, история Тоймы тоже закончилась.

ВАЗ‑17013 Тойма

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