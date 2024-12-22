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ВАЗ‑17013 Тойма
22 декабря
Грузовая Ока выпускалась серийно – а это правда!
«За рулем» напомнил о существовании фургона...

Грузовая Ока выпускалась серийно – а это правда!

«За рулем» напомнил о существовании фургона ВАЗ‑17013 Тойма

Автомобиль ВАЗ17013 Тойма получил свое имя в честь одноименного притока Камы.

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Его выпускали в 20012006 годах мелкими сериями сначала на предприятии Астро-кар, а потом на конвейере Камского автосборочного завода.

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Модель на базе Оки имела грузоподъемность 300 кг и объем кузова в 1,5 м³, что позволяло использовать ее для развозки по городу почты и мелких грузов.

Когда Оку сняли с производства, история Тоймы тоже закончилась.

ВАЗ‑17013 Тойма
ВАЗ‑17013 Тойма

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему сезонные ограничения скорости в СССР вводились летом, а не зимой?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О самой вместительной спецверсии Ларгуса можете почитать тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
22.12.2024 
Фото:Wikimedia
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