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Новый хозяин машины нахватал штрафов, а летят они мне: что делать?

Глава ГАИ уточнил особенности обжалования штрафов за нарушения ПДД

Вопрос от читателя «За рулем»:

– После продажи машины новый собственник насобирал штрафов с камер почти на 3000 рублей, которые пришли мне. Платить за чужие нарушения не собираюсь, ­поэтому позвонил новому собственнику, и он не против заплатить. Как переписать на него штрафы?

Ким Владимир, г. Тамбов

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– В соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ к ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме средствами фотовидеофиксации привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

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В то же время собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица.

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С учетом изложенного вы вправе обжаловать в установленном порядке вынесенные в отношении вас постановления, указывая в жалобах данные водителя, совершившего правонарушения.

Примите во внимание, что согласно статье 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

  • Особенности постановки на учет нового автомобиля разъяснены здесь.
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«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 68
23.12.2024 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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