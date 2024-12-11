Нужно скинуть клемму, а ключ в багажнике? Нет — он должен всегда быть под рукой
Читатель «За рулем» нашел идеальное место ключу для снятия клемм аккумулятора
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Чтобы ключ для клеммы был всегда под рукой, можно разместить его внутри кронштейна крепления аккумулятора.
Сам ключ «на 10» при этом зафиксирован шплинтом. И не нужно каждый раз бегать к багажнику за инструментом, чтобы скинуть клемму АКБ.
Ключ фиксируется шплинтом и точно никуда не денется.
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11.12.2024
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