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Нужно скинуть клемму, а ключ в багажнике? Нет — он должен всегда быть под рукой

Читатель «За рулем» нашел идеальное место ключу для снятия клемм аккумулятора

Прислано через бот-предложку в Телеграм

Чтобы ключ для клеммы был всегда под рукой, можно разместить его внутри кронштейна крепления аккумулятора.

Сам ключ «на 10» при этом зафиксирован шплинтом. И не нужно каждый раз бегать к багажнику за инструментом, чтобы скинуть клемму АКБ.

Ключ фиксируется шплинтом и точно никуда не денется.
Ключ фиксируется шплинтом и точно никуда не денется.
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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
11.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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