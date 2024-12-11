На подходе новый полноприводный Dongfeng – он будет невероятно вместительным

Илья Москвиченко, Dongfeng LCV: до февраля можно купить машины по старым ценам

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков обсудил с Ильей Москвиченко, директором Dongfeng LCV, рынок легкой коммерческой техники: про цены, новинки, локализацию, дилеров, запчасти и персональные доработки автомобилей Dongfeng.

— Вы представляете направление легкой коммерческой техники. Это значит, что вы конкурируете с ГАЗелью? Куда движется этот сегмент рынка, что глобально там меняется?

— Направление позитивное, и по сегменту LCV наблюдается тенденция роста. Утильсбор повлиял на ускорение логистики. Все понимали, что техника будет дорожать, поэтому закупились впрок, завозили как можно больше.

— Когда закончатся стоки, вы будете торговать по новым прайсам?

— В декабре-январе у покупателей еще есть возможность приобрести технику по старым ценам, а начиная с февраля 2025 года, думаю, мы начнем работать по новым прайсам.

— Что такое Dongfeng LCV? Я прошелся по выставке и заметил, что основная модель – это K и ее разновидности.

— Модель K – достаточно свежая. Это цельнометаллический фургон, созданный совместным предприятием Nissan-Dongfeng. Автомобиль поступил в серию в 2018 году. Есть пересечения с моделью Renault Master, но сама модель К – оригинальная. Стоит отметить, что наши китайские конкуренты часто копируют Mercedes Sprinter, а Dongfeng пошел своим путем.

Представлено много версий: передне- и заднеприводные, с разной высотой крыши и грузоподъемностью. Будет и полноприводная версия, специально для России. Что касается ГАЗели... с ней конкурировать сложно (цена, популярность, локализация и т.д.), но и ей придется непросто: новые модели от Соллерс уже наступают ей на пятки.

— Как у Dongfeng LCV обстоят дела с локализацией?

— Это процесс небыстрый. Могу сказать, что такие переговоры ведутся.

— Модель K – это машины с разными типами кузова?

— Да, K-33 – самая популярная модель (типа ГАЗели), K-32 – ближе к Соболю (самая маленькая модель), а K-39 – самая длинная.

— У вас только фургоны, а что насчет грузопассажирских версий?

— Китайцы таких версий не делают, но у нас есть партнеры в России, которые этим успешно занимаются. Они делают доработки. Это такие компании как «Луидор», «Нижегородец» и другие.

— Сколько может стоить такая доработка?

— Около одного миллиона рублей.

— Как росла и развивалась ваша дилерская сеть?

— Мы начали с центральных регионов, а сегодня у нас уже 52 дилера по всей России. К нам в дилеры не то чтобы очень рвутся, но интерес есть. Требования у нас высокие – оформление, обучение, создание склада запчастей. Не все готовы вкладываться.

— Как проходит взаимодействие с китайской стороной? Ходят слухи, что вся документация на китайском, разобраться невозможно…

— Дилеры не общаются напрямую с Китаем, все происходит через нас. Да, документация действительно на китайском языке, и перевести ее бывает сложно, но мы этим занимаемся. Это наша зона ответственности.

— Как обстоят дела с запчастями?

— У нас есть центральный склад в Москве, и мы покрываем порядка 90% запросов клиентов. На крайний случай существует вариант разукомплектовывания машины, но пока такой необходимости не возникало.

— Что вы ожидаете от 2025 года?

— Прогнозироать трудно, но мы надеемся, что динамика продаж останется положительной!

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