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Отстранение от управления: что нужно знать и что делать

«За рулем» разъяснил, чем рискует отстраненный от управления водитель

Управление автомобилем – это не только право, но и серьезная ответственность. Когда в распоряжении человека находится кусок металла весом до 3,5 тонн, его не могут не контролировать органы власти. В некоторых случаях эти самые органы имеют право отстранить водителя от управления транспортным средством. Давайте выясним, в каких случаях инспектор ГАИ может применить к вам такую меру, как происходит этот процесс и можете ли вы что-то сделать, чтобы не остаться без руля.

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Право отстранить водителя от управления транспортным средством (ТС) имеют сотрудники полиции. Основания, по которым они вправе это сделать, описаны в ст. 27.12 КоАП РФ. Условно их можно разделить на три группы.

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  • Нарушение правил дорожного движения. Если водитель нарушает правила, например превышает скорость или не предоставляет преимущества другим участникам движения, инспектор может остановить его и, в случае необходимости, отстранить от вождения.
  • Состояние алкогольного или наркотического опьянения. Если у сотрудника полиции есть основания полагать, что водитель находится под воздействием алкоголя или наркотиков, он может попросить пройти освидетельствование. При этом инспектор обязан отстранить водителя от управления до установления всех обстоятельств.
  • Наличие технических неисправностей у автомобиля. Если инспектор выявит серьезные технические неисправности, которые могут угрожать безопасности водителя и других участников дорожного движения, он имеет право отстранить водителя от управления ТС до исправления недостатков.

За какие конкретно нарушения могут отстранить от управления ТС

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Далеко не за каждое нарушение правил вас могут отстранить от управления. Все в той же ст. 27.12 КоАП РФ указано, что за определенные правонарушения к гражданину может быть применено временное лишение прав. Примечательно, что такое наказание распространяется на водителей абсолютно любых машин – легковых и грузовых, автобусов, троллейбусов, трамваев, мотоциклов и даже водного транспорта. Вот список этих нарушений:

  • часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца,
  • часть 2 статьи 12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда),
  • часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды),
  • часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством,
  • часть 4 статьи 12.7 – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния).

За другие нарушения ПДД отстранение от управления к вам применить инспектор не имеет права. О том, как призвать его к ответу, если он превысил свои должностные полномочия, читайте здесь.

За какие неисправности могут отстранить от управления ТС

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Естественно, из-за царапины на кузове или перегоревшей фары никто отправлять машину на спецстоянку не будет. Но более серьезные нарушения, которые могут привести к ДТП, вполне могут стать причиной отстранения. Такие нарушения также определены ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ. Эта статья отсылает нас к ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Если вкратце, то отстранить от управления вас могут из-за:

  • поломок тормозной системы;
  • неисправностей в рулевом управлении;
  • треснувшего фаркопа или иной части сцепного механизма при наличии прицепа.

Как происходит процедура отстранения от управления ТС

Процесс отстранения от управления автомобилем может меняться в зависимости от конкретной ситуации, но в целом всегда включает следующие этапы.

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Шаг 1. Остановка транспортного средства. Часто водителей останавливают во время рейдов – ГАИ имеет на это полное право.

Шаг 2. Проверка документов. Сотрудники полиции проверяют удостоверение личности и документы на право управления.

Шаг 3. Оценка состояния. Водитель может быть подвергнут тестированию на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

Шаг 4. Извещение о правонарушениях. Если будут выявлены нарушения, водителю вручается протокол, и его отстраняют от управления. Если водитель отказывается от подписи, то в протоколе делается соответствующая отметка.

Что будет с машиной в случае отстранения от управления

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Поскольку садиться за руль водитель, отстраненный от управления, не имеет права, машина помещается на штрафстоянку. После устранения нарушения, с которым связано отстранение нарушителя от управления транспортом, человек сможет забрать свой автомобиль.

Для того чтобы вернуть машину, необходимо обратиться в подразделение ГАИ, имея при себе необходимые документы. Обязательно возьмите с собой паспорт, водительское удостоверение, ПТС и страховку. Сотрудник полиции проверит вас по базе и убедится в том, что выявленное ранее нарушение ликвидировано. После этого он выдаст специальную справку-уведомление. Она позволит забрать машину со штрафстоянки. Там, предъявив документы, нарушитель получит автомобиль обратно.

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Старикова Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 150
19.12.2024 
Фото:Depositphotos
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