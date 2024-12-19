Отстранение от управления: что нужно знать и что делать

«За рулем» разъяснил, чем рискует отстраненный от управления водитель

Управление автомобилем – это не только право, но и серьезная ответственность. Когда в распоряжении человека находится кусок металла весом до 3,5 тонн, его не могут не контролировать органы власти. В некоторых случаях эти самые органы имеют право отстранить водителя от управления транспортным средством. Давайте выясним, в каких случаях инспектор ГАИ может применить к вам такую меру, как происходит этот процесс и можете ли вы что-то сделать, чтобы не остаться без руля.

Право отстранить водителя от управления транспортным средством (ТС) имеют сотрудники полиции. Основания, по которым они вправе это сделать, описаны в ст. 27.12 КоАП РФ. Условно их можно разделить на три группы.

Нарушение правил дорожного движения. Если водитель нарушает правила, например превышает скорость или не предоставляет преимущества другим участникам движения, инспектор может остановить его и, в случае необходимости, отстранить от вождения.

Состояние алкогольного или наркотического опьянения. Если у сотрудника полиции есть основания полагать, что водитель находится под воздействием алкоголя или наркотиков, он может попросить пройти освидетельствование. При этом инспектор обязан отстранить водителя от управления до установления всех обстоятельств.

Наличие технических неисправностей у автомобиля. Если инспектор выявит серьезные технические неисправности, которые могут угрожать безопасности водителя и других участников дорожного движения, он имеет право отстранить водителя от управления ТС до исправления недостатков.

За какие конкретно нарушения могут отстранить от управления ТС

Далеко не за каждое нарушение правил вас могут отстранить от управления. Все в той же ст. 27.12 КоАП РФ указано, что за определенные правонарушения к гражданину может быть применено временное лишение прав. Примечательно, что такое наказание распространяется на водителей абсолютно любых машин – легковых и грузовых, автобусов, троллейбусов, трамваев, мотоциклов и даже водного транспорта. Вот список этих нарушений:

За другие нарушения ПДД отстранение от управления к вам применить инспектор не имеет права. О том, как призвать его к ответу, если он превысил свои должностные полномочия, читайте здесь.

За какие неисправности могут отстранить от управления ТС

Естественно, из-за царапины на кузове или перегоревшей фары никто отправлять машину на спецстоянку не будет. Но более серьезные нарушения, которые могут привести к ДТП, вполне могут стать причиной отстранения. Такие нарушения также определены ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ. Эта статья отсылает нас к ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Если вкратце, то отстранить от управления вас могут из-за:

поломок тормозной системы;

неисправностей в рулевом управлении;

треснувшего фаркопа или иной части сцепного механизма при наличии прицепа.

Как происходит процедура отстранения от управления ТС

Процесс отстранения от управления автомобилем может меняться в зависимости от конкретной ситуации, но в целом всегда включает следующие этапы.

Шаг 1. Остановка транспортного средства. Часто водителей останавливают во время рейдов – ГАИ имеет на это полное право.

Шаг 2. Проверка документов. Сотрудники полиции проверяют удостоверение личности и документы на право управления.

Шаг 3. Оценка состояния. Водитель может быть подвергнут тестированию на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

Шаг 4. Извещение о правонарушениях. Если будут выявлены нарушения, водителю вручается протокол, и его отстраняют от управления. Если водитель отказывается от подписи, то в протоколе делается соответствующая отметка.

Что будет с машиной в случае отстранения от управления

Поскольку садиться за руль водитель, отстраненный от управления, не имеет права, машина помещается на штрафстоянку. После устранения нарушения, с которым связано отстранение нарушителя от управления транспортом, человек сможет забрать свой автомобиль.

Для того чтобы вернуть машину, необходимо обратиться в подразделение ГАИ, имея при себе необходимые документы. Обязательно возьмите с собой паспорт, водительское удостоверение, ПТС и страховку. Сотрудник полиции проверит вас по базе и убедится в том, что выявленное ранее нарушение ликвидировано. После этого он выдаст специальную справку-уведомление. Она позволит забрать машину со штрафстоянки. Там, предъявив документы, нарушитель получит автомобиль обратно.

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