Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Эксперт Тимкин выяснил, как сегодня относятся к покупателям в автосалонах Chery

Марку Chery можно назвать одним из столпов, на котором держится современный российский авторынок. Уже несколько лет подряд она занимает лидирующие позиции в нашей стране по объему продаж. И не только. По умению выстраивать правильные отношения с клиентами – тоже.

Помните, когда пару лет назад рынок был нестабилен и дилеры многих брендов обирали покупателей несусветными наценками за пустяковые опции? В тот момент в салонах Chery подобного не наблюдалось. Все машины продавались по РРЦ. То же самое мы засвидетельствовали и год назад.

А как дела обстоят сегодня? Это мы выяснили в ходе очередного рейда.

Отправляемся на юг

Первой точкой для посещения стал автосалон на юге Москвы. Расположен дилер на тихой пустынной улице, поэтому я достаточно легко припарковался за периметром (но и внутри стоянка свободная). У входа расположен терминал для зарядки электромобилей, что очень хорошо.

Внутри светло и просторно. В шоу-руме выставлены семь машин и пара фирменных велосипедов. Тут и новинка брнда – Tiggo 4. А вот флагманскую «девятку» привезти еще не успели. Около каждой машины установлена табличка с исчерпывающими данными по оснащению и цене.

Но меня интересует бестселлер последних лет – Tiggo 7. Примечательно, что помимо свежих версий (продаются по РРЦ) тут оказался представлен дорестайлинговый вариант – в богатой комплектации «Престиж» с передним приводом за 2,87 млн рублей. А с учетом фирменных бонусов и акций эту машину готовы отдать за 2,46 млн рублей. Привлекательный вариант, даже очень.

Добротный и стильный велосипед с фирменный лейблом продают без малого за 25 тысяч. Купили бы?

Строго на север

Далее отправляемся на север столицы, где в длинной алее автосалонов есть и Chery. Парковка теснейшая, пришлось ставить машину далеко и идти пешком.

Здесь экспонируется шесть машин, включая новый Tiggo 4. Есть даже прошлогодняя «четверка» на механике! Ее готовы отдать за 1,9 млн рублей. Но меня, опять же, интересует Tiggo 7. В наличии таковых два.

Редкий случай: представлена базовая версия Active. На фирменном сайте РРЦ – 2,78 млн рублей, и здесь за автомобиль просят ровно столько же. Увидев мою заинтересованность, менеджер начинает обработку. Рассказал про акции, предложил скинуть 130 тысяч по трейд-ин и 100 тысяч – по семейной программе. С учетом всего этого цена упала до 2,55 млн.

Попросил дать в качестве бонуса зимние колеса, но не нашел понимания. Зато менеджер предложили в подарок бокс на крышу.

Бокс на крышу – хороший бонус при покупке машины.

Рукой подать

Следующий дилер Chery, к которому я заехал, находится совсем рядом, но формально это уже территория Московской области. C парковкой тут проблем нет, да и площадь шоу-рума побольше: вместилось восемь машин и один велосипед.

Из них – пара Tiggo 7. Такое же точно базовое исполнение Active предлагается ровно по той же цене, как и в предыдущем салоне. Но уже без бокса на крышу.

И тут мой взгляд падает на такую же переднеприводную «семерку», но в средней комплектации Prime. РРЦ на эту машину ненамного выше (2,98 млн рублей), однако сопутствующие бонусы привлекательнее: по трейд-ин и программе семейный автомобиль дают скидки уже по 150 тысяч рублей. В итоге цена падает до 2,68 млн рублей.

Согласно последним требованиям, каждый дилерский центр Chery должен снабжаться терминалом для зарядки электромобилей. Но установили зарядные станции пока не все. У этого дилера он – в наличии.

Все ровно

Мультибрендовый салон по Новой Риге в субботний вечер удивил почти пустым залом. Клиентов нет, зато представлено 11 автомобилей (рекорд). Наличие Tiggo 4 уже не удивляет, но флагманского Tiggo 9 и здесь пока нет.

«Ждем со дня на день», – разводит руками менеджер.

Что же, тогда иду к «семерке». Вернее – к «семеркам», так как их здесь четыре экземпляра. Тут все стандартно: машины предлагаются по РРЦ, действуют фирменные акции и спецпредложения. Машин на складе много, а вот скидок от себя дилер не дал.

«Ожидаем, что цены скоро опять вырастут, тут уже не до дисконта…», – объяснил менеджер.

Машин много, но с покупателями тут не густо.

Выводы

Что ж, дилеры Chery в очередной раз порадовали единообразием и высокими стандартами облуживания. Ни в одной точке не пытались завышать цены и не умалчивали о заводских бонусах.

Насторожило только минорное настроение менеджеров. Видимо, ожидают постновогоднего спада продаж. Хотелось бы ошибаться.

«За рулем» испытал на длительном тесте машину для большой семьи – Geely Okavango.