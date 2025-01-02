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Не завелась: выхлоп может промерзнуть, если делать так!

Эксперт «За рулем» рассказал, в каких ситуациях в выхлопе скапливается лед

Банальная история: с понижением температуры двигатель перестал пускаться. Так что же делать конкретному автовладельцу, чья машина отказывается заводиться на морозе? Вполне может оказаться, что вы знаете не все ответы на этот вопрос.

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В новом номере журнала «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин рассматривают все причины, которые могут привести к отказу, и среди них есть довольно необычные. Вы знали, что в вашей машине может попросту замерзнуть выхлоп?

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Выхлопная труба может замерзнуть, если в автомобиле установлен автозапуск по температуре, за время стоянки двигатель многократно пускался, но поездка не совершалась или была короткой. Выходящий водяной пар постепенно намерзает и накапливается, вплоть до полного перекрытия отверстия.

Способствует накоплению льда и парковка выпускной трубой прямо в сугроб. Риск тот же: проходное сечение выпускной трубы зарастает льдом.

Что делать в такой ситуации? Заметим, что тут все зависит от ее тяжести – насколько глубоко промерзла выхлопная система. Можно попробовать воспользоваться длинным шилом или отверткой – если глушитель промерз лишь с краю, то попытка пробить в ледяной пробке отверстие может оказаться удачной.

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Если не получилось, пробуем отогреть выхлоп феном – обычным, а лучше строительным. Паяльная лампа – еще один вариант, более действенный, но требующий осторожности. Когда «самостоятельные» меры кончились, поможет только буксировка в теплый бокс и отогрев горячей водой (не кипятком!) или вызов специальной службы, которая решит проблему на месте.

Все прочие причины плохого запуска в мороз, а также пути борьбы с ними – в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Не завелась» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина, журнал «За рулем» № 01 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 40
02.01.2025 
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