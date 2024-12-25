Выбираем лучшую легковушку — получаем Ладу в качестве приза!

2024 год был богат на новинки в классе средних и больших легковых автомобилей

2024 год на отечественном авторынке оказался щедр на легковые автомобили среднего и большого классов – сразу шесть таких машин отметились премьерами в России. Но производителей при этом всего четверо, а их противостояние можно охарактеризовать как «Лада против Китая»... Один из этих автомобилей нравится вам больше остальных? Что ж, пришло время отдать за него свой голос!

Начала обратный отсчет самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. По результатам голосования будут выявлены лучшие новые машины, появившиеся в РФ в 2024 году. И решать, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое объективное жюри, которое только можно вообразить – вы, наши читатели!

Уже стартовало большое онлайн-голосование, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: прямо сейчас, не дожидаясь финальных результатов, мы с вами можем прикинуть, у кого больше шансов на победу. Опрос – под этой публикацией!

Оставляйте свой голос, а затем переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам – и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Итак, в 2024 году на рынке появилось шесть новых легковых автомобилей среднего и большого классов:

Лада Аура, седан, 122 л. с., передний привод Geely Preface, седан, 200 л. с., передний привод

MG 5, седан, 114 л. с., передний привод MG 6, лифтбек, 168 л. с., передний привод

MG 7, лифтбек, 180–250 л. с., передний привод Venucia D60 Plus, седан, 122 л. с., передний привод

Важно отметить, что мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, обновления гаммы двигателей – не в счет. Lada Aura, Geely Preface, MG 5, MG 6, MG 7 и Venucia D60 Plus как раз из числа абсолютных новинок в нашей стране. И насколько они хороши, решать вам.

Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.