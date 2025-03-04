Дополнительный белый фонарь сзади — запрещен или нет?
Подобные апгрейды упрощают движение задним ходом, а грузовикам помогают облегчить разгрузку. Но есть проблемка...
Для освещения зоны погрузки или разгрузки водитель автопоезда установил под кузовом белую противотуманную фару. В каких случаях ее можно использовать?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
19 февраляВодитель автопоезда установил сзади белую противотуманную фару. В каких случаях ее можно использовать?
04.03.2025
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