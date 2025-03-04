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Дополнительный белый фонарь сзади — запрещен или нет?

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Для освещения зоны погрузки или разгрузки водитель автопоезда установил под кузовом белую противотуманную фару. В каких случаях ее можно использовать?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
19 февраля
Водитель автопоезда установил сзади белую противотуманную фару. В каких случаях ее можно использовать?
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Митрошин Дмитрий
04.03.2025 
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