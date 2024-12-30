На новую платформу для автопрома России нужен триллион — но есть вариант подешевле

На единую платформу для автопрома выделят 160 млрд рублей

Идея единой автомобильной платформы для наших заводов родилась полгода назад. За это время оценочная стоимость проекта подскочила до триллиона рублей.

Огорошил всех представитель «Автотора» Александр Сорокин, который заявил, что создание единой (универсальной) платформы для легковых автомобилей – сложная организационная и финансово емкая задача. «Поженить» заводы крайне сложно – у каждого свои амбиции и свой взгляд на дальнейшее развитие. А на создание действительно универсальной платформы, которая может стать основой для разных автомобилей, потребуется, по оценке Александра Сорокина, свыше одного триллиона рублей!

Почему так дорого

Потому что одна платформа не может стать базой для широкого модельного ряда – это должна быть сложная система решений (архитектура, как говорят в автопроме), которая, подобно конструктору, позволит собирать и низкие, и высокие машины – и не очень большие, и довольно крупные.

А еще нужны разные моторы, коробки, узлы трансмиссии… Окупаемость таких вложений возможна только при больших объемах производства и продаж. А государство оценило платформу в 160 млрд рублей, которые будут выделяться в течение пяти лет. Большие деньги – но их явно недостаточно.

Что думают заводы

Я поговорил с представителями нескольких автомобильных заводов. Готовы ли они кооперироваться, работать на некую общую платформу? Ответ всегда был примерно таким:

– Мы будем разрабатывать свою платформу. Если кто-то захочет присоединиться – добро пожаловать. Если Минпромторг поможет деньгами – еще лучше. А единая платформа для всех, рожденная некими совместными усилиями, – это неизвестно что, неизвестно когда и не совсем понятно для кого.

Реальный вариант

В качестве одного из реальных вариантов я вижу покупку уже готовой платформы. С двигателем и коробкой передач. Возможно – даже с силовым каркасом кузова. С документацией, с правом модернизации и расширения модельного ряда.

Зачем?

Чтобы не тратить время на долгую разработку, испытания, сертификацию. Прежде всего – по системам безопасности. Проходить с нуля весь путь самим – очень долго, муторно и дорого.

А если купить готовое решение, останется лишь «натянуть» на силовой каркас свою внешность и сделать свой интерьер – и вот готовый автомобиль! Быстро, предсказуемо, надежно. И никто из покупателей не скажет, какой именно автомобиль/платформа лежит в основе этой новой российской машины – если, конечно, заранее им об этом не рассказать.

Кто продаст платформу?

Китайцы. Больше не у кого просить. Продадут! В Китае переизбыток производственных мощностей, поэтому можно найти не только «конструктив на бумаге» – можно даже договориться о получении за смешные деньги готовых штампов для силового каркаса. У них же, для ускорения процесса, можно заказать штамповую оснастку для наружных панелей кузова (уже своего дизайна) и некоторые комплектующие, которые нам пока не под силу – от подушек безопасности до сложных электронных блоков.

А если купить платформу автомобиля D‑класса, то на ней относительно быстро можно будет уже самим создать кроссовер и минивэн – конечно, с другими силовыми каркасами, с другой компоновкой салона, с измененной подвеской, с другими интерьерными решениями.

Справимся?

Производство кузовных панелей – не проблема для нас. Детали интерьера – тоже. Подвеску мы производить сможем. Почти сразу частично сможем локализовать двигатель и коробку передач. И постепенно можно освоить всё – продавая востребованные автомобили в приличных объемах.

И это не будет запредельно дорого – даже пара заводов вскладчину потянут такой проект.

Не нужно заниматься самоуничижением. ГАЗ начинался с Форда. ЗИЛ – с Фиата и американского Аутокара. ЯАЗ (ЯМЗ) – с американского Уайта и немножко с Мерседеса. Москвич – с Опеля. ВАЗ – с Фиата… И ничего, все эти бренды народ любит до сих пор.

Важен не бренд, а продукт. Предложите покупателям интересные, качественные автомобили по адекватной цене – и народная любовь сама вас найдет. Даже если в основе этих машин будет купленная китайская платформа, которую сами китайцы перекупили у европейцев или японцев.