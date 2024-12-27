Что использовали до изобретения поворотников? Нет, не жесты

Эксперт Ревин рассказал историю поворотников и пару интересных фактов про них

Показывать маневры, совершаемые автомобилем, потребовалось, как только движение на дорогах стало более-менее интенсивным.

И, поскольку в США уровень автомобилизации был самым высоким, естественно, первый указатель поворотов появился именно там.

В 1907 году инженер Перси Дуглас-Гамильтон впервые подал заявку в патентное бюро на «указатель предполагаемого направления движения транспортного средства». Оно было чисто механическим. В районе заднего бампера, при необходимости показать направление поворота, с помощью тросиков поднимались металлические пластины.

Далее мысль пошла в сторону применения уменьшенных копий семафоров, используемых на железной дороге. Это были пластины трапециевидной формы, также с ручным приводом.

Сигнализатор поворота мог быть установлен как опция на моделях Ford A, поставляемых в Европу.

И только в 1925 году были запатентованы указатели в виде мигающей лампочки.

Но указатели поворота, прошедшие более чем вековую историю эволюции и ставшие ныне даже светодиодными, всегда считались не самыми надежными узлами. Дело в том, что они расположены на углах автомобиля и первыми страдают даже при мелких ДТП, после которого можно ехать.

И именно поэтому в правилах дорожного движения во всех странах предусмотрена возможность заменить сигналы поворота жестами.

Напомню их (при условии размещения рулевого управления слева). Если в открытое окно левая рука высовывается вытянутой влево, то это обозначает левый поворот. Согнутая в локте так, что кисть направлена вверх, – правый поворот, а поднятая вверх – сигнал остановки.

Кстати, интересный факт, который напомнит об отличиях в ПДД разных стран.

В США и Канаде сигнал остановки показывает рука, направленная ладонью вниз.

И это не единственное отличие. Так, у автомобилей с американского внутреннего рынка задние указатели поворота имеют красный цвет.

А что же делать водителям праворульных автомобилей, если у них откажут указатели поворота? Ответ на это даст рисунок с велосипедистами.

У велосипедистов есть возможность подавать сигналы и правой, и левой рукой. При этом подача сигналов правой рукой будет такой же, как и при правом расположении руля. Только учтите, что водителям леворульных машин видны они будут очень плохо.

Именно поэтому на праворульных автомобилях нужно особенно внимательно следить за исправностью указателей поворота.

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