Что использовали до изобретения поворотников? Нет, не жесты
Показывать маневры, совершаемые автомобилем, потребовалось, как только движение на дорогах стало более-менее интенсивным.
И, поскольку в США уровень автомобилизации был самым высоким, естественно, первый указатель поворотов появился именно там.
В 1907 году инженер Перси Дуглас-Гамильтон впервые подал заявку в патентное бюро на «указатель предполагаемого направления движения транспортного средства». Оно было чисто механическим. В районе заднего бампера, при необходимости показать направление поворота, с помощью тросиков поднимались металлические пластины.
Далее мысль пошла в сторону применения уменьшенных копий семафоров, используемых на железной дороге. Это были пластины трапециевидной формы, также с ручным приводом.
И только в 1925 году были запатентованы указатели в виде мигающей лампочки.
Но указатели поворота, прошедшие более чем вековую историю эволюции и ставшие ныне даже светодиодными, всегда считались не самыми надежными узлами. Дело в том, что они расположены на углах автомобиля и первыми страдают даже при мелких ДТП, после которого можно ехать.
И именно поэтому в правилах дорожного движения во всех странах предусмотрена возможность заменить сигналы поворота жестами.
Напомню их (при условии размещения рулевого управления слева). Если в открытое окно левая рука высовывается вытянутой влево, то это обозначает левый поворот. Согнутая в локте так, что кисть направлена вверх, – правый поворот, а поднятая вверх – сигнал остановки.
Кстати, интересный факт, который напомнит об отличиях в ПДД разных стран.
И это не единственное отличие. Так, у автомобилей с американского внутреннего рынка задние указатели поворота имеют красный цвет.
А что же делать водителям праворульных автомобилей, если у них откажут указатели поворота? Ответ на это даст рисунок с велосипедистами.
Именно поэтому на праворульных автомобилях нужно особенно внимательно следить за исправностью указателей поворота.
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