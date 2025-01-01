Новый стиль легендарной марки — нравится?

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Концепт Jaguar Type 00 ничем не напоминает Ягуары прошлого

Из всех Ягуаров в производстве остался только кроссовер FPace, но и тому жить считаные недели.

Затем дилеры будут распродавать остатки, зарабатывать на сервисе и на подержанных машинах. А с 2026 года им начнут завозить электромобили. И не премиальные, а люксовые, задуманные для конкуренции с Bentley и Rolls-Royce. Крайне смелый ход на фоне наметившегося охлаждения к «электричкам»! Да и вспомнит ли кто-то про Jaguar через год с лишним, ведь уже сейчас продажи Ягуаров мизерные.

Jaguar Type 00
Jaguar Type 00
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Есть и еще один пункт для сомнений в успехе. На фото – представленный в начале декабря концепт-кар Jaguar Type 00. Индекс символизирует нулевые выбросы и новую точку отсчета в истории марки. От прежнего стиля в машине нет ничего. А новый, мягко говоря, неоднозначный. Лестных отзывов о нем в интернете – днем с огнем не сыскать. Впрочем, британцы готовы к неприятию. И, надеемся, знают, что делают. Потому что просто похоронить компанию можно и без такого пафоса и вложений.

Интерьер Jaguar Type 00
Интерьер Jaguar Type 00

Купе оснащено подъемными дверями и стоит на 23дюймовых колесах. На передней панели два подъемных дисплея. Водителя и пассажира разделяет протянутая вдоль всего кокпита балка. На отделку идут дорогая натуральная ткань, латунь и камень травертин.

Jaguar Type 00
Jaguar Type 00

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В основу электрической линейки ляжет принципиально новая платформа JEA (Jaguar Electric Architecture). Подробностей о ней пока кот наплакал: мощность примерно 1000 сил и 700 км автономности.

Первым серийным Ягуаром «зеленой» эпохи станет не купе, а седан.

  • О том, чем современный двигатель хуже моторов 1990-х годов, рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Jaguar
Количество просмотров 29
01.01.2025 
Фото:Jaguar
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