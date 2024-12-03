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А вот и первые изображения нового Jaguar – как вам такое?

Рассекречен первый Jaguar новой волны с эпатажным дизайном

В общем, тизеры не обманули: новый Jaguar и впрямь будет очень и очень необычной машиной. В СМИ дизайн называют смелым, нетрадиционным и даже эпатажным, и тут сложно не согласиться. Рубленные формы, отсутствие изгибов, выштамповок и даже задних фонарей, очень простые дефлекторы, напоминающие о бытовой вентиляции...

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Вместе с тем, присоединяться к оголтелому вою о кончине «Джага» издание «За рулем» не спешит: может оказаться, что живьем (производство запланировано на 2026 год) эта машина будет производить очень сильное впечатление.

Отчасти дизайнеры пошли за Cybertruck, который тоже все поначалу считали нелепым (сейчас тоже считают, но уже далеко не все), а отчасти – вспомнили о носатых харизматичных Ягуарах прошлого с движками V8 и V12. Вглядитесь – силуэт-то и в впрямь хорош!

Напомним, что в ноябре компания сменила логотип и объявила о смене направления развития – тогда-то и появились первые тизеры и слоган Copy Nothing («Не копируй ничего»), который прямо сейчас воплощается в жизнь. Известно, что новая модель проходит под обозначением Jaguar Type 00 Coupe и базируется на новой архитектуре JEA.

Платформа предполагает использование различных аккумуляторных батарей и позволяет строить весьма широкий модельный ряд. Что до Jaguar Type 00 Coupe, то его батареи, по первой информации, должны позволять проехать без подзарядки более 600 км.

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Конечно, по нынешним меркам это не рекорд, но все еще неплохо – особенно учитывая два электромотора и полный привод... Живьем машину уже тоже представили – вскоре мы опубликуем первые реальные фотографии. Интересно, что по идее, первой машиной «новой волны» Jaguar должен стать похожий купеобразный монстр, но четырехдверный – именно такой недавно засекли фотошпионы... Что ж, дождемся официальных снимков!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 786
03.12.2024 
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