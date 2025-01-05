Вторая жизнь списанного троллейбуса в СССР: яркий пример

Как МТБ‑82Д превратился в Ленинград-1

В конце 50‑х годов в СССР стали активно развиваться новые троллейбусные маршруты, однако машин явно не хватало.

Забавное решение проблемы предложили в Ленинграде: на местном вагоноремонтном заводе построили несколько необычных троллейбусов на базе шасси от списанных троллейбусов МТБ‑82Д.

МТБ‑82Д

Кузов обрел более современный облик с большими ветровыми стеклами и опускными форточками по бокам. Появились указатели поворотов, улучшилось освещение салона, а его вместимость увеличилась до 90 пассажиров вместо 86. Для обозначения использовали как привычные индексы типа МТБ‑82ДМ, так и неофициальное название Ленинград‑1. Все машины эксплуатировались, конечно, в городе на Неве.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

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