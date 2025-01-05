#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда моторное масло начинает убивать мотор автомобиля?
5 января
Когда моторное масло начинает убивать мотор автомобиля?
Эксперт «За рулем» Ревин рассказал про 4...
Грязь на кузове машины крадет бензин и динамику: правда или миф
5 января
Грязь на кузове машины крадет бензин и динамику: правда или миф
Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как...
Volkswagen решил замахнуться на китайский рынок: готовятся три новые модели
5 января
Volkswagen решил замахнуться на китайский рынок: готовятся три новые модели
AutoPixel: Volkswagen выпустит три новые модели...

Вторая жизнь списанного троллейбуса в СССР: яркий пример

Как МТБ‑82Д превратился в Ленинград-1

В конце 50х годов в СССР стали активно развиваться новые троллейбусные маршруты, однако машин явно не хватало.

Забавное решение проблемы предложили в Ленинграде: на местном вагоноремонтном заводе построили несколько необычных троллейбусов на базе шасси от списанных троллейбусов МТБ82Д.

МТБ‑82Д
МТБ‑82Д
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Необычная модификация советского троллейбуса: и зачем такой нужен?

Кузов обрел более современный облик с большими ветровыми стеклами и опускными форточками по бокам. Появились указатели поворотов, улучшилось освещение салона, а его вместимость увеличилась до 90 пассажиров вместо 86. Для обозначения использовали как привычные индексы типа МТБ82ДМ, так и неофициальное название Ленинград1. Все машины эксплуатировались, конечно, в городе на Неве.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Интересный факт о развитии советского общественного транспорта описан тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 43
05.01.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0