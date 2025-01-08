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Рама, дизель, клиренс 215 мм— в Россию едет новый добротный внедорожник

Раскрыты технические подробности нового внедорожника BAIC BJ60

BAIC предлагает в России седан, три кроссовера и похожий на Jeep Wrangler внедорожник со съемной жесткой крышей.

В начале года гамму пополнит еще один рамник по имени BJ60.

BAIC BJ60
BAIC BJ60
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Машина солидная: 5040×1955х1925 мм при колесной базе 2820 мм и клиренсе 215 мм. Особенность – независимая подвеска всех колес, хотя у подобных моделей обычно сзади стоит жесткий мост. Полный привод part-time, есть блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Выделяется BJ60 и двигателем. Нетипично для «китайцев» внедорожник приедет в Россию с дизелем. Мотор 2.0 на 163 л.с. и 400 Н·м уже знаком по BJ40, но на нем он появился после бензинового агрегата. Впрочем, позднее наверняка привезут и бензиновую версию, она у «шестидесятки» есть. С обоими моторами ставят 8ступенчатый автомат.

Интерьер BAIC BJ60
Интерьер BAIC BJ60
BAIC BJ60
BAIC BJ60

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Правда, насчет рыночных перспектив есть большие сомнения. В Китае BAIC BJ60 существенно дороже Хавейла H9, который у нас стартует с 4,4 млн рублей. Даже если BJ60 локализуют на Автоторе, его цена не опустится ниже 5 млн рублей.

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Милешкин Кирилл
Фото:BAIC
Количество просмотров 108732
08.01.2025 
Фото:BAIC
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