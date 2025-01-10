Что взять вместо кроссовера: б/у иномарки против недорогих новых авто

Эксперт «За рулем» изучил рынок пикапов стоимостью до 3 млн рублей

По совокупности потребительских качеств пикапы с двухрядной кабиной перекликаются с большими кроссоверами. Но у кроссоверов основной упор – на комфорт при неплохой управляемости. У пикапов – на грузоподъемность и объем кузова.

В России явно более востребован комфорт, потому больших кроссоверов покупали на порядок больше, чем пикапов. Но и у пикапов есть своя аудитория.

По комфорту и дорожным повадкам они давно подтянулись, перестав быть сугубо утилитарными грузовиками. Но в большинстве сохранили неразрезной задний мост и его рессорную подвеску. Хотя многое зависит от того, как их растаможили и что написано в ПТС – по бумагам пикап может быть и легковым, и «грузовым бортовым».

Пикап для города?

По любому, в качестве универсальной машины для города пикап не очень уместен. Кушает много, сложно маневрировать и парковать.

Помним, что ПДД разрешает грузовикам «полной массой от 2,5 т» езду дальше второго ряда только для поворота налево и разворота. В Москве вдобавок к этому есть ограничения на передвижение машин грузоподъемностью свыше тонны и/или разрешенной максимальной массой более 2,5 т. По массе почти все пикапы под эти санкции попадают.

Стихия пикапов – сельская местность и путешествия с выездом за пределы асфальта. Их ценят рыболовы-охотники для досуга, монтажники-ремонтники для дела. Все, кому нужно регулярно возить скарб по сложным дорогам. Правда, покупают и просто из любви к брутальным машинам.

Ценовые группы

Изобилия предложений по пикапам на вторичном рынке нет. Возрастной срез 6–8 лет представлен парой десятков моделей.

Часть их – экзотика, попадавшая по серым каналам: почти шестиметровые Ford F‑150, Dodge RAM, Chevrolet Silverado. Покупали их в топовых комплектациях явно не для перевозок комбикорма, и стоят они соответственно – 4–9 млн рублей. К дорогому сегменту относятся также Toyota Tundra и Mercedes-Benz X‑класса.

Нижнюю ценовую границу определяют УАЗ Пикап и ВАЗ‑2329, вариация «длинной» Нивы. Причем Лада на вторичке почти вдвое дороже более крупного УАЗа – 1,2–1,4 млн рублей, и найти ее намного сложнее, редкая вещь.

Сложно подобрать любую модель пикапа – из-за их малочисленности. Выбор популярного Mitsubishi L200 даже в больших городах сводится к двум-трем экземплярам, пребывающим в продаже сей момент. А L200 наряду с еще несколькими среднеразмерными моделями входит в ценовую середину 2–3 млн рублей.

Почему УАЗ Пикап, лидер продаж среди новых пикапов, так стремительно падает в цене? Ответ очевиден – низкая надежность в сочетании с быстрой коррозией. К тому же пробеги половины 8‑летних УАЗов перевалили за 150 тысяч км. Часть их на вторичке без кунга, с открытым кузовом – использовали для перевозки всего подряд.

Хотя и на убитые УАЗы спрос устойчив – у них высокая ремонтопригодность, доступные запчасти. Некоторые экземпляры уехали за 500 тысяч км, но их всё равно предлагают за 500–600 тысяч рублей. Кунг можно докупить.

Самые интересные варианты полноприводных пикапов-иномарок мы собрали в этой публикации.

А ЕСЛИ НОВЫЙ? Вопрос возникает сам собой: 3 млн руб­лей за пикап с пробегом 150 тысяч км – обычное дело. Между тем, в эту сумму прекрасно укладываются, помимо УАЗа, новые Dongfeng DF6, JAC T8 и Sollers ST6 (на фото). Последний, как известно, являет собой слегка видоизмененный JAC T6. Да, они китайские, зато прозрачная ­история и три года гарантии. Sollers ST6

На что обратить внимание

Пикапы набивают километраж в среднем быстрее, чем кроссоверы: даже у пятилеток встречаются пробеги за 200 тысяч.

Многие часто ездили по пересеченке. И перед их продажей владелец едва ли станет приводить в порядок механизмы полного привода и ходовую.

Признаки усталости уже после 60–80 тысяч км нередко носят раздаточная коробка и подвеска, особенно задняя. Исключение – как раз гигантские «американцы», которые чаще ведут городской образ жизни. И, кстати, на удивление быстро ржавеют.

Покорение дебрей неизбежно отражается на кузове. Подержанным пикапам свойственны различные повреждения – от потертостей и царапин до порезов и вмятин. В том числе со стороны днища.

Некоторые машины тюнинговали для офф-роуда, тут могут всплыть нюансы наподобие незарегистрированной лебедки или шноркеля.

Добавим, что время для покупки подержанного пикапа сейчас вполне подходящее. Спрос на пикапы с пробегом в 2024 году немного просел, что благоприятно отражается на ценах. Тогда как продажи новых выросли более чем на 60%.