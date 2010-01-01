УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять

Что изменилось
Как только на рынок вышел Патриот с автоматом, тут же возник вопрос — а как же Пикап? Ответа ждали почти год. И вот — получите.
На пикап ставят ту же коробку, что и на Патриот, — Powerglide 6L50 компании Punch. Это джиэмовская «шестиступка», хорошо знакомая по прежним Шеви Камаро и Колорадо или BMW 3-й серии и X3. Собирают автомат во Франции, только селектор приходит из Китая.
Базовые патриотовские настройки для пикапа не меняли. Да и зачем? Калибровки прекрасно подходят аморфному характеру УАЗа: своевременные переключения при спокойном разгоне и минимальные задержки при ускорениях.
Хотя какое ускорение? Пикап постепенно набирает скорость — 16,5 секунд до 100 км/ч, согласно нашим замерам. Для большого внедорожника не провал, но хотелось бы иметь запас под педалью. От мотора ЗМЗ-ПРО ждать большего бесполезно. Он отдает все 150 «лошадей» и 235 ньютон-метров без остатка, но их мало для тяжелой пятиметровой махины. Число 16,5 оказалось магическим — столько же машина съедает и топлива. Причем не в городе — в смешанном цикле! И хотя мотор работает на бензине АИ‑92, прямой резон задуматься об установке ГБО: пропан-бутан почти вдвое дешевле бензина.
Как едет-то?
Шустрить на Пикапе — удовольствие ниже среднего. Рулевое управление с бесконечным числом шарниров и сочленений вкупе с длинным рулем и жесткими мостами — вещь в себе.
УАЗом нельзя управлять — его можно только направлять. Пустой в неприлично большом диапазоне «ноль» заставляет чувствовать себя героем старых фильмов — крутишь рулем на прямой дороге, а машина не реагирует. Но это не значит, что можно расслабиться. Вроде бы с трехметровой базой Пикап должен быть непоколебим, но всё с точностью до наоборот — даже в сравнении с обычным Патриотом его сильнее болтает по полосе.
УАЗ не для ровных дорог. Чем больше ямы, тем веселее ехать — энергоемкость подвески запредельная. Возможно ли ее пробить — вопрос открытый для научного сообщества. Скорее, оторвете мост с «мясом» или взлетите всеми четырьмя колесами. Но как только дорога перестает напоминать танковую тропу, плюсы теряются. У ходовой наблюдается эффект «афтершока» — неровность проехали, а подвеску с кузовом еще какое-то время трясет.
Идеальный внедорожник?
Внедорожный арсенал — как у Патриота: понижающая передача, электронная блокировка заднего дифференциала. С автоматом ювелирно дозируешь тягу. Идеальный внедорожник? Нет. Растянутая колесная база уменьшает угол рампы, а внушительный задний свес с запаской усугубляют ситуацию. На эту удочку я и попался.
Эту раскисшую грунтовку с глубокой колеей я уже сто раз форсировал на трехдверной Ниве и на обычном Патриоте. Проливные дожди превратили знакомую дорожку в мыло. Брать подъемы приходится ходом, даже зубастого Континенталя не хватает для уверенного зацепа. Добавляю газу, пикап скребет мостами по грунту, вот-вот пройдем трудный участок. И вдруг — стоп! Запаска под задним свесом крепко заякорила машину. Дождь, темнеет, в полях никого, а до дороги далеко. Что делать?
Мы бесконечно долго махали лопатами, подкладывали под колеса камни и бревна — без толку. Как назло и лебедки нет. Пришлось вызывать помощь: выручило приложение «Джип Алерт». Через полчаса приехал откликнувшийся на SOS «джипер» на обычной Ниве с зубастыми шинами и резаными арками — и мы, все в белом, были спасены.
Зачем вообще покупают пикапы?
В странах, где популярны пикапы, их используют по прямому назначению: это вместительные рабочие лошадки с хорошей проходимостью. А вот у нас иные резоны. В России берут только «даблкэбы» — как более доступную альтернативу внедорожникам. Яркий тому пример — Mitsubishi L200, который почти на 300 тысяч дешевле родственного Pajero Sport.
В Америке простой Ford F‑150 с одинарной кабиной стоит два миллиона на наши деньги. У нас за УАЗ Пикап в версии Статус просят почти полтора миллиона, а вместе с опциями (за крышку кузова с гидроупорами надо отдать 40 тысяч, за кунг — почти вдвое больше) наш белоснежный Пикап обойдется более чем в 1,6 миллиона рублей. Проверяю прайс еще раз: да-да, пикап выходит дороже аналогичного Патриота на полторы сотни тысяч!
За что? За внешность? При всем уважении, это совсем не Ford F‑150 или Chevy Silverado. С практической точки зрения — тоже пролет. С двойной кабиной на кузов остается мало места — влезает только один европоддон. Ни мотоцикл, ни квадроцикл не увезешь. Да и салон теснее, чем в Патриоте…
Вы действительно намерены брать именно УАЗ Пикап? Тогда не скупитесь на автоматическую коробку. Это лучшее, что случалось с ним за всю его жизнь.
УАЗ Пикап
- Длина / ширина / высота / база 5125 / 1915 / 2 005 / 3000 мм
- Объем багажника (VDA) 1400 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин
- Максимальная скорость 140 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 68 л
- Расход топлива: смешанный цикл 14,3 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А6
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Редакция «За рулем» выражает благодарность Николаю Тихонову за помощь на бездорожье.