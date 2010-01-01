УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — журнал За рулем

УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять

Автомат в УАЗ Пикап — это лучшее, что случалось с ним.

Что изменилось

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Как только на рынок вышел Патриот с автоматом, тут же возник вопрос — а как же Пикап? Ответа ждали почти год. И вот — получите.

На пикап ставят ту же коробку, что и на Патриот, — Powerglide 6L50 компании Punch. Это джиэмовская «шестиступка», хорошо знакомая по прежним Шеви Камаро и Колорадо или BMW 3-й серии и X3. Собирают автомат во Франции, только селектор приходит из Китая.

Автомат отлично настроен с учетом возможностей мотора. Единственная придирка — к китайскому селектору. Он нечетко фиксируется в положении R.
Автомат отлично настроен с учетом возможностей мотора. Единственная придирка — к китайскому селектору. Он нечетко фиксируется в положении R.


Базовые патриотовские настройки для пикапа не меняли. Да и зачем? Калибровки прекрасно подходят аморфному характеру УАЗа: своевременные переключения при спокойном разгоне и минимальные задержки при ускорениях.


Хотя какое ускорение? Пикап постепенно набирает скорость — 16,5 секунд до 100 км/ч, согласно нашим замерам. Для большого внедорожника не провал, но хотелось бы иметь запас под педалью. От мотора ЗМЗ-ПРО ждать большего бесполезно. Он отдает все 150 «лошадей» и 235 ньютон-метров без остатка, но их мало для тяжелой пятиметровой махины. Число 16,5 оказалось магическим — столько же машина съедает и топлива. Причем не в городе — в смешанном цикле! И хотя мотор работает на бензине АИ‑92, прямой резон задуматься об установке ГБО: пропан-бутан почти вдвое дешевле бензина.


Передняя часть салона ничем не отличается от Патриота — та же панель, те же квадратные метры пропадающего зря пространства. Салон можно было организовать куда лучше.
Передняя часть салона ничем не отличается от Патриота — та же панель, те же квадратные метры пропадающего зря пространства. Салон можно было организовать куда лучше.

У дисплея трип-компьютера нет функции среднего расхода топлива. Наверное, чтобы не травмировать владельцев: в не самом активном режиме езды выходит 16,5 литра.
У дисплея трип-компьютера нет функции среднего расхода топлива. Наверное, чтобы не травмировать владельцев: в не самом активном режиме езды выходит 16,5 литра.

Управление трансмиссией традиционное для современного Патриота — с помощью поворотной шайбы. Удобно. Рядом кнопка блокировки заднего дифференциала — за нее придется отдать 40 тысяч рублей.
Управление трансмиссией традиционное для современного Патриота — с помощью поворотной шайбы. Удобно. Рядом кнопка блокировки заднего дифференциала — за нее придется отдать 40 тысяч рублей.


Как едет-то?


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Шустрить на Пикапе — удовольствие ниже среднего. Рулевое управление с бесконечным числом шарниров и сочленений вкупе с длинным рулем и жесткими мостами — вещь в себе.


УАЗом нельзя управлять — его можно только направлять. Пустой в неприлично большом диапазоне «ноль» заставляет чувствовать себя героем старых фильмов — крутишь рулем на прямой дороге, а машина не реагирует. Но это не значит, что можно расслабиться. Вроде бы с трехметровой базой Пикап должен быть непоколебим, но всё с точностью до наоборот — даже в сравнении с обычным Патриотом его сильнее болтает по полосе.


Передние модернизированные сиденья неплохи. Еще бы увеличить диапазон регулировки поясничного упора — и цены б им не было!
Передние модернизированные сиденья неплохи. Еще бы увеличить диапазон регулировки поясничного упора — и цены б им не было!

На заднем ряду откровенно тесно. Это общая беда любого среднеразмерного «даблкэба».
На заднем ряду откровенно тесно. Это общая беда любого среднеразмерного «даблкэба».


УАЗ не для ровных дорог. Чем больше ямы, тем веселее ехать — энергоемкость подвески запредельная. Возможно ли ее пробить — вопрос открытый для научного сообщества. Скорее, оторвете мост с «мясом» или взлетите всеми четырьмя колесами. Но как только дорога перестает напоминать танковую тропу, плюсы теряются. У ходовой наблюдается эффект «афтершока» — неровность проехали, а подвеску с кузовом еще какое-то время трясет.

Идеальный внедорожник?

Внедорожный арсенал — как у Патриота: понижающая передача, электронная блокировка заднего дифференциала. С автоматом ювелирно дозируешь тягу. Идеальный внедорожник? Нет. Растянутая колесная база уменьшает угол рампы, а внушительный задний свес с запаской усугубляют ситуацию. На эту удочку я и попался.


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Эту раскисшую грунтовку с глубокой колеей я уже сто раз форсировал на трехдверной Ниве и на обычном Патриоте. Проливные дожди превратили знакомую дорожку в мыло. Брать подъемы приходится ходом, даже зубастого Континенталя не хватает для уверенного зацепа. Добавляю газу, пикап скребет мостами по грунту, вот-вот пройдем трудный участок. И вдруг — стоп! Запаска под задним свесом крепко заякорила машину. Дождь, темнеет, в полях никого, а до дороги далеко. Что делать?


Мы бесконечно долго махали лопатами, подкладывали под колеса камни и бревна — без толку. Как назло и лебедки нет. Пришлось вызывать помощь: выручило приложение «Джип Алерт». Через полчаса приехал откликнувшийся на SOS «джипер» на обычной Ниве с зубастыми шинами и резаными арками — и мы, все в белом, были спасены.


УАЗ Пикап — прекрасный автомобиль для бездорожья. Но обычному Патриоту он уступает — при таких же возможностях трансмиссии Пикап хуже по геометрической проходимости.
УАЗ Пикап — прекрасный автомобиль для бездорожья. Но обычному Патриоту он уступает — при таких же возможностях трансмиссии Пикап хуже по геометрической проходимости.

Зачем вообще покупают пикапы?

В странах, где популярны пикапы, их используют по прямому назначению: это вместительные рабочие лошадки с хорошей проходимостью. А вот у нас иные резоны. В России берут только «даблкэбы» — как более доступную альтернативу внедорожникам. Яркий тому пример — Mitsubishi L200, который почти на 300 тысяч дешевле родственного Pajero Sport.


Размеры кузова — метр двадцать на метр тридцать. Два европоддона сюда не поставить. Мототехника тоже не влезет, разве что детская.
Размеры кузова — метр двадцать на метр тридцать. Два европоддона сюда не поставить. Мототехника тоже не влезет, разве что детская.


В Америке простой Ford F‑150 с одинарной кабиной стоит два миллиона на наши деньги. У нас за УАЗ Пикап в версии Статус просят почти полтора миллиона, а вместе с опциями (за крышку кузова с гидроупорами надо отдать 40 тысяч, за кунг — почти вдвое больше) наш белоснежный Пикап обойдется более чем в 1,6 миллиона рублей. Проверяю прайс еще раз: да-да, пикап выходит дороже аналогичного Патриота на полторы сотни тысяч!


За что? За внешность? При всем уважении, это совсем не Ford F‑150 или Chevy Silverado. С практической точки зрения — тоже пролет. С двойной кабиной на кузов остается мало места — влезает только один европоддон. Ни мотоцикл, ни квадроцикл не увезешь. Да и салон теснее, чем в Патриоте…


Вы действительно намерены брать именно УАЗ Пикап? Тогда не скупитесь на автоматическую коробку. Это лучшее, что случалось с ним за всю его жизнь.


УАЗ Пикап
УАЗ Пикап


УАЗ Пикап

  • Длина / ширина / высота / база 5125 / 1915 / 2 005 / 3000 мм
  • Объем багажника (VDA) 1400 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин
  • Максимальная скорость 140 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 68 л
  • Расход топлива: смешанный цикл 14,3 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; А6

С автоматом гораздо приятнее ездить и по ровной дороге, и по бездорожью С какой стати пикап дороже обычного Патриота?


Редакция «За рулем» выражает благодарность Николаю Тихонову за помощь на бездорожье.


УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять

Автомат в УАЗ Пикап — это лучшее, что случалось с ним.

УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161888УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161880УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161884УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161883УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161878УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161882УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161881УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161885УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161886УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161887УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161879УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять


УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять

Автомат в УАЗ Пикап — это лучшее, что случалось с ним.

УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161878УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161883УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161880УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161884УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161882УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161881УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161885УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161879УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161886УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161887УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять — фото 1161888УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять
Фото:
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Отзывы о УАЗ Pickup (3)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец дождались и Пикап с АКПП. Ждем всей компанией)

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