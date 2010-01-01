УАЗ за 1,5 миллиона: его можно только направлять

Автомат в УАЗ Пикап — это лучшее, что случалось с ним.

Что изменилось

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Как только на рынок вышел Патриот с автоматом, тут же возник вопрос — а как же Пикап? Ответа ждали почти год. И вот — получите.

На пикап ставят ту же коробку, что и на Патриот, — Powerglide 6L50 компании Punch . Это джиэмовская «шестиступка», хорошо знакомая по прежним Шеви Камаро и Колорадо или BMW 3-й серии и X3. Собирают автомат во Франции, только селектор приходит из Китая. Автомат отлично настроен с учетом возможностей мотора. Единственная придирка — к китайскому селектору. Он нечетко фиксируется в положении R.

Базовые патриотовские настройки для пикапа не меняли. Да и зачем? Калибровки прекрасно подходят аморфному характеру УАЗа: своевременные переключения при спокойном разгоне и минимальные задержки при ускорениях.

Хотя какое ускорение? Пикап постепенно набирает скорость — 16,5 секунд до 100 км/ч, согласно нашим замерам. Для большого внедорожника не провал, но хотелось бы иметь запас под педалью. От мотора ЗМЗ-ПРО ждать большего бесполезно. Он отдает все 150 «лошадей» и 235 ньютон-метров без остатка, но их мало для тяжелой пятиметровой махины. Число 16,5 оказалось магическим — столько же машина съедает и топлива. Причем не в городе — в смешанном цикле! И хотя мотор работает на бензине АИ‑92, прямой резон задуматься об установке ГБО: пропан-бутан почти вдвое дешевле бензина .

Передняя часть салона ничем не отличается от Патриота — та же панель, те же квадратные метры пропадающего зря пространства. Салон можно было организовать куда лучше.

У дисплея трип-компьютера нет функции среднего расхода топлива. Наверное, чтобы не травмировать владельцев: в не самом активном режиме езды выходит 16,5 литра. Управление трансмиссией традиционное для современного Патриота — с помощью поворотной шайбы. Удобно. Рядом кнопка блокировки заднего дифференциала — за нее придется отдать 40 тысяч рублей.

Как едет-то?

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Шустрить на Пикапе — удовольствие ниже среднего. Рулевое управление с бесконечным числом шарниров и сочленений вкупе с длинным рулем и жесткими мостами — вещь в себе.

УАЗом нельзя управлять — его можно только направлять. Пустой в неприлично большом диапазоне «ноль» заставляет чувствовать себя героем старых фильмов — крутишь рулем на прямой дороге, а машина не реагирует. Но это не значит, что можно расслабиться. Вроде бы с трехметровой базой Пикап должен быть непоколебим, но всё с точностью до наоборот — даже в сравнении с обычным Патриотом его сильнее болтает по полосе.

Передние модернизированные сиденья неплохи. Еще бы увеличить диапазон регулировки поясничного упора — и цены б им не было! На заднем ряду откровенно тесно. Это общая беда любого среднеразмерного «даблкэба».

УАЗ не для ровных дорог. Чем больше ямы, тем веселее ехать — энергоемкость подвески запредельная. Возможно ли ее пробить — вопрос открытый для научного сообщества. Скорее, оторвете мост с «мясом» или взлетите всеми четырьмя колесами. Но как только дорога перестает напоминать танковую тропу, плюсы теряются. У ходовой наблюдается эффект «афтершока» — неровность проехали, а подвеску с кузовом еще какое-то время трясет. Идеальный внедорожник?