Chery Tiggo 4 и GAC GS3 — тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник кроссоверов от 2,3 млн рублей

Подробный сравнительный тест автомобилей Chery Tiggo 4 2024 и GAC GS3 читайте по этой ссылке.

Ниже – цены и комплектации, технические данные и другая важная информация, а также детальная экспертная оценка.

Приценимся

Ценник на Tiggo 4 стартует от 2,33 млн рублей – дорестайлинговый вариант в сопоставимом оснащении был дороже! В начальной комплектации Active – четыре подушки безопасности, камера заднего вида, медиасистема с шестью динамиками, кондиционер, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя и зимний пакет (обогрев передних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей).

Накинув 120 тысяч за версию Prime, получаем систему кругового обзора, электропривод складывания зеркал, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для телефона, обогрев второго ряда сидений. А подушек безопасности будет уже семь: к надувным занавескам добавляется центральная подушка – она выстреливает между передними креслами и защищает седоков от соударения. В этом сегменте – уникальная штука.

За топ-модификацию Ultra просят 2,63 млн рублей: 18‑дюймовые колеса (на дюйм больше), контурная подсветка салона, люк и набор водительских ассистентов.

А базовый GAC GS за 2,4 млн рублей имеет только две подушки безопасности, медиасистему с двумя динамиками, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и ветрового стекла, автоматически складывающиеся зеркала.

Версия GB – это уже 2,55 млн рублей: боковые подушки безопасности, цифровая панель приборов, камера заднего вида, люк, однозонный климат-контроль, а в медиасистеме на два динамика больше.

Топ-исполнение GL обойдется в 2,75 млн рублей. Лишь только здесь появляются ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями натяжения, датчики света и дождя, система кругового обзора, контурная подсветка салона, вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника и набор водительских ассистентов. Ну а тестовая машина – с пакетом R (плюс 50 тысяч), который отличает агрессивный обвес кузова и 19‑дюймовые колеса вместо 18‑дюймовых. Очень дорого!

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Данные производителей

Chery Tiggo 4 GAC GS3 Снаряженная / полная масса 1462 / 1798 кг 1490 / 1795 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,0 с 7,5 с Максимальная скорость 185 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 51 л АИ-92...95 / 47 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,8 / 5,8 / 6,8 л / 100 км н.д. / н.д. / 5,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1498 см³ 1497 см³ Мощность 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин 125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 210 Н·м при 1750–4000 об/мин 250 Н·м при 1400–4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р6 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,54 / 2,35 / 1,30 / 1,02 / 0,91 / 0,70 / 3,66 3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / 3,49 Главная передача 4,16/4,65 4,39/2,72 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / упругая

поперечная балка Рулевое управление реечное, с электро­усилителем реечное, с электро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые/дисковые дисковые вентилируемые/дисковые Шины 215/60 R17 235/45 R19

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 4 GAC GS3 Просвет, мм a 170 175 b 205 185 c 215 210 Угол α 22,5° 18,0° β 31,5° 32,0° γ 18,0° 16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Chery Tiggo 4 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 216 GAC GS3 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 93

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 4 GAC GS3 Капот 100–115 105–115 Крыло переднее 100–125 100–110 Крыло заднее 105–125 100–105 Дверь передняя 100–120 100–105 Дверь задняя 110–130 90–110 Дверь багажника 100–160 80–100

Экспертная оценка автомобилей

Модель Chery Tiggo 4 GAC GS3 Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 8 Обзор 9 8 Салон Передняя часть 8 8 Задняя часть 8 9 Багажник 8 8 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 8 Плавность хода 8 7 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,27 8,20

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.