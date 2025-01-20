Chery Tiggo 4 и GAC GS3 — тест в цифрах
Подробный сравнительный тест автомобилей Chery Tiggo 4 2024 и GAC GS3 читайте по этой ссылке.
Ниже – цены и комплектации, технические данные и другая важная информация, а также детальная экспертная оценка.
Приценимся
Ценник на Tiggo 4 стартует от 2,33 млн рублей – дорестайлинговый вариант в сопоставимом оснащении был дороже! В начальной комплектации Active – четыре подушки безопасности, камера заднего вида, медиасистема с шестью динамиками, кондиционер, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя и зимний пакет (обогрев передних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей).
Накинув 120 тысяч за версию Prime, получаем систему кругового обзора, электропривод складывания зеркал, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для телефона, обогрев второго ряда сидений. А подушек безопасности будет уже семь: к надувным занавескам добавляется центральная подушка – она выстреливает между передними креслами и защищает седоков от соударения. В этом сегменте – уникальная штука.
За топ-модификацию Ultra просят 2,63 млн рублей: 18‑дюймовые колеса (на дюйм больше), контурная подсветка салона, люк и набор водительских ассистентов.
А базовый GAC GS за 2,4 млн рублей имеет только две подушки безопасности, медиасистему с двумя динамиками, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и ветрового стекла, автоматически складывающиеся зеркала.
Версия GB – это уже 2,55 млн рублей: боковые подушки безопасности, цифровая панель приборов, камера заднего вида, люк, однозонный климат-контроль, а в медиасистеме на два динамика больше.
Топ-исполнение GL обойдется в 2,75 млн рублей. Лишь только здесь появляются ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями натяжения, датчики света и дождя, система кругового обзора, контурная подсветка салона, вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника и набор водительских ассистентов. Ну а тестовая машина – с пакетом R (плюс 50 тысяч), который отличает агрессивный обвес кузова и 19‑дюймовые колеса вместо 18‑дюймовых. Очень дорого!
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
Данные производителей
|
|
Chery Tiggo 4
|
GAC GS3
|
Снаряженная / полная масса
|
1462 / 1798 кг
|
1490 / 1795 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,0 с
|
7,5 с
|
Максимальная скорость
|
185 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 51 л
|
АИ-92...95 / 47 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
8,8 / 5,8 / 6,8 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 5,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1498 см³
|
1497 см³
|
Мощность
|
108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин
|
125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
250 Н·м при 1400–4500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р6
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,54 / 2,35 / 1,30 / 1,02 / 0,91 / 0,70 / 3,66
|
3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / 3,49
|
Главная передача
|
4,16/4,65
|
4,39/2,72
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая
|
McPherson / упругая
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
Шины
|
215/60 R17
|
235/45 R19
Геометрическая проходимость
|
|
Chery Tiggo 4
|
GAC GS3
|
Просвет, мм
|
|
a
|
170
|
175
|
b
|
205
|
185
|
c
|
215
|
210
|
Угол
|
|
α
|
22,5°
|
18,0°
|
β
|
31,5°
|
32,0°
|
γ
|
18,0°
|
16,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chery Tiggo 4
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
216
|
GAC GS3
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
93
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Chery Tiggo 4
|
GAC GS3
|
Капот
|
100–115
|
105–115
|
Крыло переднее
|
100–125
|
100–110
|
Крыло заднее
|
105–125
|
100–105
|
Дверь передняя
|
100–120
|
100–105
|
Дверь задняя
|
110–130
|
90–110
|
Дверь багажника
|
100–160
|
80–100
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Chery Tiggo 4
|
GAC GS3
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,20
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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