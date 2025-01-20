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Chery Tiggo 4 и GAC GS3 — тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник кроссоверов от 2,3 млн рублей

Подробный сравнительный тест автомобилей Chery Tiggo 4 2024 и GAC GS3 читайте по этой ссылке.

Ниже – цены и комплектации, технические данные и другая важная информация, а также детальная экспертная оценка.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Приценимся

Ценник на Tiggo 4 стартует от 2,33 млн рублей – дорестайлинговый вариант в сопоставимом оснащении был дороже! В начальной комплектации Active – четыре подушки безопасности, камера заднего вида, медиасистема с шестью динамиками, кондиционер, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя и зимний пакет (обогрев передних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей).

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Накинув 120 тысяч за версию Prime, получаем систему кругового обзора, электропривод складывания зеркал, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для телефона, обогрев второго ряда сидений. А подушек безопасности будет уже семь: к надувным занавескам добавляется центральная подушка – она выстреливает между передними креслами и защищает седоков от соударения. В этом сегменте – уникальная штука.

За топ-модификацию Ultra просят 2,63 млн рублей: 18‑дюймовые колеса (на дюйм больше), контурная подсветка салона, люк и набор водительских ассистентов.

А базовый GAC GS за 2,4 млн рублей имеет только две подушки безопасности, медиасистему с двумя динамиками, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и ветрового стекла, автоматически складывающиеся зеркала.

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Версия GB – это уже 2,55 млн рублей: боковые подушки безопасности, цифровая панель приборов, камера заднего вида, люк, однозонный климат-контроль, а в медиасистеме на два динамика больше.

Топ-исполнение GL обойдется в 2,75 млн рублей. Лишь только здесь появляются ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями натяжения, датчики света и дождя, система кругового обзора, контурная подсветка салона, вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника и набор водительских ассистентов. Ну а тестовая машина – с пакетом R (плюс 50 тысяч), который отличает агрессивный обвес кузова и 19‑дюймовые колеса вместо 18‑дюймовых. Очень дорого!

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

Данные производителей

Chery Tiggo 4

GAC GS3

Снаряженная / полная масса

1462 / 1798 кг

1490 / 1795 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,0 с

7,5 с

Максимальная скорость

185 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 51 л

АИ-92...95 / 47 л

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл

8,8 / 5,8 / 6,8 л / 100 км

н.д. / н.д. / 5,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1498 см³

1497 см³

Мощность

108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин

125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

250 Н·м при 1400–4500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р6

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,54 / 2,35 / 1,30 / 1,02 / 0,91 / 0,70 / 3,66

3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / 3,49

Главная передача

4,16/4,65

4,39/2,72

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / упругая
поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с электро­усилителем

реечное, с электро­усилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые/дисковые

дисковые вентилируемые/дисковые

Шины

215/60 R17

235/45 R19



Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 4

GAC GS3

Просвет, мм

a

170

175

b

205

185

c

215

210

Угол

α

22,5°

18,0°

β

31,5°

32,0°

γ

18,0°

16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chery Tiggo 4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

216

GAC GS3

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

93

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 4

GAC GS3

Капот

100–115

105–115

Крыло переднее

100–125

100–110

Крыло заднее

105–125

100–105

Дверь передняя

100–120

100–105

Дверь задняя

110–130

90–110

Дверь багажника

100–160

80–100

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Chery Tiggo 4

GAC GS3

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

8

8

Задняя часть

8

9

Багажник

8

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

8

Плавность хода

8

7

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,27

8,20

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 2728
20.01.2025 
Фото:
Батыру Александр
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