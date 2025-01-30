Диагностика кондиционера — надежный способ

Ремонт кондиционера 12-летнего VW Golf обошелся в 16 500 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

Изготовитель – Volkswagen AG, Германия

– Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года

– с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 143 000 км

Заправишь кондиционер, проходит три дня – он опять не работает. Проверяли путем откачки из системы воздуха: вакуумметр в течение 10 минут утечку не показывает.

Решили заправить систему фреоном с красителем, и на второй день при освещении инфракрасной лампой увидели течь под расширительным бачком.

Заправка кондиционера фреоном с красителем помогла обнаружить течь.

Вердикт: замена трубки. Старую можно было отремонтировать вставками из резиновых патрубков высокого давления, но с учетом того, что на трубке много разветвлений, стоимость ремонта получалась почти как у новой. Неоригинальная обошлась в 8000 рублей, и еще 8500 рублей отдали за работу по замене, включая заправку.

Как реанимировать автокондиционер своими силами, подробно рассказано и показано тут.

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