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Диагностика кондиционера — надежный способ

Ремонт кондиционера 12-летнего VW Golf обошелся в 16 500 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 143 000 км
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Заправишь кондиционер, проходит три дня – он опять не работает. Проверяли путем откачки из системы воздуха: вакуумметр в течение 10 минут утечку не показывает.

Решили заправить систему фреоном с красителем, и на второй день при освещении инфракрасной лампой увидели течь под расширительным бачком.

Заправка кондиционера фреоном с красителем помогла обнаружить течь.
Заправка кондиционера фреоном с красителем помогла обнаружить течь.

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Вердикт: замена трубки. Старую можно было отремонтировать вставками из резиновых патрубков высокого давления, но с учетом того, что на трубке много разветвлений, стоимость ремонта получалась почти как у новой. Неоригинальная обошлась в 8000 рублей, и еще 8500 рублей отдали за работу по замене, включая заправку.

  • Как реанимировать автокондиционер своими силами, подробно рассказано и показано тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 100
30.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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-1

Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1