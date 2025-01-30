Диагностика кондиционера — надежный способ
Ремонт кондиционера 12-летнего VW Golf обошелся в 16 500 рублей
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7
- Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
- Пробег на момент отчета – 143 000 км
Заправишь кондиционер, проходит три дня – он опять не работает. Проверяли путем откачки из системы воздуха: вакуумметр в течение 10 минут утечку не показывает.
Решили заправить систему фреоном с красителем, и на второй день при освещении инфракрасной лампой увидели течь под расширительным бачком.
Заправка кондиционера фреоном с красителем помогла обнаружить течь.
Вердикт: замена трубки. Старую можно было отремонтировать вставками из резиновых патрубков высокого давления, но с учетом того, что на трубке много разветвлений, стоимость ремонта получалась почти как у новой. Неоригинальная обошлась в 8000 рублей, и еще 8500 рублей отдали за работу по замене, включая заправку.
- Как реанимировать автокондиционер своими силами, подробно рассказано и показано тут.
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30.01.2025
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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