Почему не штрафуют водителей-иностранцев? Есть объективная причина

Петр Шкуматов: Данные об уплате штрафа попадают в ГИС ГМП с задержкой

Дискуссия о штрафах за нарушения ПДД для автомобилей с иностранными номерами идет не первый год. Камеры фиксируют нарушения, распознают номерные знаки, но кому отправлять штраф – непонятно, данных о нарушителе в системе МВД нет. Пока российские чиновники усиленно думают над тем, как решить проблему, многие страны успешно внедрили проверку штрафов для иностранцев при пересечении границы. Но в России это работать не будет.

Где деньги?

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда штраф уплачен, но он по-прежнему числится неуплаченным. Может пройти несколько дней, прежде чем статус штрафа изменится. Я сам был в подобной ситуации. Причина этого заключается в том, что информация о платеже не всегда мгновенно попадает в ГИС ГМП. Банки и платежные шлюзы кивают в сторону государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

Даже российские автомобилисты сталкиваются с проблемами. Платеж ушел сегодня, а система его увидела послезавтра. Или вообще через неделю. Недавно в аэропорту не дали улететь в Таиланд автомобилисту, не оплатившему эвакуацию своего автомобиля и штраф за неправильную парковку. Путешествие в день серебряной свадьбы сорвалось. Но не из-за того, что водитель упорствовал и денег не желал отдавать. Напротив, автомобилист мгновенно погасил все задолженности онлайн. Но его всё равно не выпустили. Причина? Система не видит вашего платежа. Приходите через несколько дней, а лучше – через неделю.

Но ведь всё уплачено!

В случае с незадачливым молодоженом всё еще сложнее. Исполнительное производство завели судебные приставы, поэтому информация о платеже должна дойти до базы ФССП, после чего пристав должен снять запрет на выезд. Потом эти данные должны дойти до пограничников, а у них своя база. Пока эти данные дойдут до нужной инстанции, они пройдут через ряд баз данных других ведомств, а путешествие данных называется системой межведомственного электронного взаимодействия.

Так вот, это увлекательное путешествие информации об уплаченных штрафах может занимать при неудачных обстоятельствах до двух недель – например, если база одного из ведомств закрыта на техобслуживание. Конечно, это исключительные случаи, но подождать минимум пару-тройку деньков придется. А самолет вот он, улетает сейчас, и недельное свадебное путешествие продолжить через неделю не получится. Деньги потеряны, настроение на нуле, «отпраздновали», как говорится. Это при том, что пограничник лично видит, что все штрафы оплачены пассажиром. Но в служебной базе данных, которая тоже принадлежит другому ведомству, этой информации о платеже нет, поэтому граница для такого путешественника закрыта – до тех пор, пока данные о платеже не пройдут сложный межведомственный путь.

Так что с иностранцами?

Штраф с камеры может получить даже самый аккуратный водитель. У нас в среднем на одного автомобилиста приходится по 7 штрафов. И вот к границе подъезжает автомобиль с иностранными номерами, и наш пограничник находит в базе штраф на 750 рублей. Иностранец готов его уплатить немедленно, онлайн или наличными, но вот незадача – данные об уплате по сложному пути электронного межведомственного взаимодействия могут идти несколько часов или даже несколько суток, а в худшем случае даже пару недель! А с неуплаченными штрафами выпускать нельзя.

Так и будет жить иностранный автомобилист около границы в ожидании, когда же обновятся многочисленные базы данных и пройдет информация по многочисленным защищенным каналам связи. А пока будет стоять около границы, может еще и штраф за неправильную парковку подхватить.

Размер многих штрафов за нарушения ПДД увеличен с 1 января 2025 года.