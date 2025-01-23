Где и когда чаще всего дежурят инспекторы ГАИ

«За рулем» выяснил, как инспекторы ДПС выбирают места для проверок на дорогах

Мы спросили подписчиков в нашем новом Telegram-канале, как часто за последний год их останавливали инспекторы ГАИ. Выяснилось, что такие встречи чаще всего происходили у водителей 2-3 раза в год. Тогда нам стало любопытно, на какое время приходится «пик активности» сотрудников ДПС. Кстати, обязательно подпишитесь на нас в Telegram, чтобы в следующий раз ваш голос тоже был учтен.

Но вернемся к встречам с инспекторами ГАИ. Согласитесь, три раза в год – очень даже немало. Нам стало любопытно, на какое время приходится «пик активности» сотрудников ДПС. Как оказалось, существуют часы, дни и даже сезоны, в которые ваши шансы быть проверенным нарядом ДПС возрастают практически до 100%. Делимся своими наблюдениями, подробно расписав каждый фактор, который влияет на выбор мест для дежурства инспекторов ГАИ.

Место для остановки

Для начала немного об излюбленных локациях сотрудников дорожно-патрульной службы. Заранее составить «дорожную карту» месторасположения постов ДПС у вас точно не получится. А все потому, что даже сами инспекторы ГИБДД не знают, где им сегодня предстоит нести службу. Карточки маршрутов патрулирования они получают непосредственно перед тем, как заступить на дежурство. И все же общая логика при этой расстановке есть. Так, мобильные посты ГАИ чаще всего размещаются:

на участках дорог с высокой аварийностью;

на въездах/выездах из города;

на пересечении крупных магистралей;

на «пьяных дорогах» (небольшие второстепенные дороги, которые дублируют шоссе или другую крупную магистраль);

возле лесопарковых зон;

на выездах из дворов.

При этом сотрудники полиции стараются располагать патрульные машины на длинных, прямых и хорошо просматриваемых улицах. И дело тут, кстати, не только в том, что на таких участках дорог лучше видно сидящих за рулем людей. Это своего рода психологический трюк.

Если в машине едет нарушитель, то он, завидев машину с мигалкой, может начать паниковать и выдать себя нервной манерой вождения или, напротив, ездой в стиле «я у мамы паинька». И в том, и в другом случае такого человека с ходу вычислят и остановят для дальнейшей проверки. Так что, если какой-то водитель вдруг «осознает», что ему очень нужно свернуть во дворы, он будет основным кандидатом на беседу с сотрудниками полиции.

Отсюда вывод: старайтесь лишний раз не накручивать себя, увидев патрульную машину, и вести себя естественно.

Время суток для остановки

Чаще всего это вечерние и ночные часы. В это время на дорогах становится меньше автомобилей, и многие водители могут чувствовать себя более расслабленно, что приводит к увеличению числа нарушений. В вечерние часы, особенно в выходные, водителей часто ловят за превышение скорости, а также за игнорирование сигналов светофоров и дорожных знаков.

Кроме того, в ночное время, особенно в выходные, больше людей садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, словно верят, что в темноте пьяного нарушителя труднее заметить. И пока это убеждение живет, сотрудники ДПС будут активно дежурить по ночам и по выходным.

К слову, в утренние и вечерние часы пик шансы встретить инспекторов тоже довольно велики. Но тут применяется уже другая логика «расстановки сил»: люди едут на работу, а затем с работы, так что на дорогах наблюдается максимальная загруженность. Чем больше машин, тем больше нарушений ПДД – таких как превышение скорости, несоблюдение правил парковки, отсутствие документов и т.д.

Время года для остановки

Сезонные изменения оказывают значительное влияние на активность инспекторов ГАИ. Наименьшие шансы встретить сотрудников полиции у водителей есть в летний период – если только вы не отправляетесь в автопутешествие по стране. Дело в том, что экипажи временно «переезжают» на трассы регионального и федерального значения, где ловят отпускников, превышающих скорость, а также игнорирующих правила обгона или указания разметки и дорожных знаков.

Весной, когда погода хорошая, на дорогах появляются дачники или просто желающие выехать на природу. Одни только майские праздники настоящая страда для сотрудников ДПС. Тут тебе и нарушения правил транспортировки грузов, и несоблюдение техники пожарной безопасности, и пресловутое пьяное вождение. Кстати, полный перечень актуальных «шашлычных» штрафов мы собрали для вас по этой ссылке.

Осенью, особенно в начале учебного года, в фокусе внимания инспекторов ГАИ – дети, которых неправильно перевозят их родители. В это время патрульные экипажи могут чаще дежурить вблизи школ и пешеходных переходов.

Зимой, особенно в условиях гололеда и снега, водители могут нарушать правила, пытаясь обогнать других участников движения. Также часто допускаются ошибки при расчете дистанции до едущего впереди автомобиля. Как следствие мы получаем рост аварийности и регулярные дежурства инспекторов ГАИ, чтобы эту самую аварийность предотвратить. А в канун нового года и последующие праздники сотрудники ДПС ведут усиленное дежурство для поимки нетрезвых водителей и тех, кто ездит в каршеринге по «левому» аккаунту.

Погодные условия для остановки

Активность сотрудников полиции также зависит и от погодных условий. Например, в условиях плохой видимости (дождь, туман, снег) водители могут не соблюдать правила, ведь знаков или светофоров попросту не видно. Опять же, из-за этого чаще происходят аварии. Как вы наверняка уже догадались, в таких условиях инспекторы ГАИ не дремлют, что увеличивает вероятность остановки.

Итог

Зная, где, в какое время и почему чаще всего дежурят сотрудники ДПС, можно свести к минимуму шансы нарушить и получить за это штраф, а также попасть в аварию.

Увидев же инспектора, постарайтесь вести себя естественно: вы не нарушали, и поэтому нечего отвлекать сотрудника полиции от работы. Но если вы все же нарушили и вас за это остановили, оставайтесь человеком – перед вами тоже находится человек, который останавливает автомобили отнюдь не из праздного любопытства. Будьте вежливы, и эта вежливость к вам не раз еще вернется. Удачи на дорогах!

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