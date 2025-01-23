Простой способ открутить сливную пробку в коробке передач
Читатель «За рулем» упростил замену масла в МКП
Прислано через бот-предложку в Телеграм
Пробку для слива масла из коробки на некоторых авто можно открутить колесным болтом и рожковым ключом.
Наш подписчик хотел поменять масло в механической коробке, но не нашел у себя нужного шестигранника (17 мм). Зато идеально подошел колесный болт, а высоты головки хватило, чтобы зацепиться рожковым ключом и открутить пробку.
Совет подойдет и для других машин концерна VW (Skoda, SEAT, Audi) с аналогичной коробкой.
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем» мы собрали по этой ссылке. Присылайте свои советы!
- О том, каким образом обычный магнит упростит замену колес, рассказано тут.
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Фото:Depositphotos | За рулем
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23.01.2025
Фото:Depositphotos | За рулем
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