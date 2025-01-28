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Вопрос на засыпку: когда в СССР появился первый отечественный молоковоз

«За рулем» раскрыл технические особенности советских молоковозов

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Первый молоковоз в СССР выпускали с 1934 по 1941 год. Основная его составляющая – изотермическая молочная цистерна – была разработана специалистами Ленинградского треста молочной промышленности.

В зависимости от грузоподъемности шасси, на которых монтировались цистерны, емкость составляла для шасси ЯГ-6 – 3,8 м³, для ЗИС-5 – 2,3 м³, ГАЗ-АА – 1,25 м³. Корпуса из дефицитного тогда алюминия делали на Тарной фабрике Лентреста – производство было штучным. Внешняя оболочка была стальной, алюминиевая находилась внутри. Зазор в несколько сантиметров был заполнен термоизоляционным пробковым слоем.

Модель советского молоковоза на базе ГАЗ-АА
Модель советского молоковоза на базе ГАЗ-АА
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Резервуар состоял из нескольких отсеков, что снижало колебания молока при перевозке. Каждый из отсеков имел отдельную наливную горловину и сливной трубопровод. Для уменьшения поглощения солнечных лучей резервуар цистерны окрашивался в светлый цвет.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О технических особенностях первого советского эвакуатора рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:WB
Количество просмотров 47
28.01.2025 
Фото:WB
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