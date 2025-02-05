#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Самостоятельно дошиповал шины — а как к этому отнесутся инспекторы ДПС?

Эксперт «За рулем» рассказал о правовых нюансах восстановления зимних шин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Шипы для самостоятельной дошиповки шин – это законно?

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Смотря какие. С одной стороны, Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств и ГОСТ 34342–2017 «Шины пневматические зимние, оборудованные шипами противоскольжения» не содержат прямых ограничений, которые могут быть отнесены к шинам самостоятельной дошиповки.

С другой стороны, никто не отменял ГОСТ Р 54916–2012 «Шины пневматические ошипованные. Основные показатели качества». Согласно ему, «в шине не допускаются… несоответствие размера шипов рекомендациям изготовителя шин…».

Почти все шипы для повторной ошиповки не соответствуют рекомендациям производителя шин. Будьте внимательны!

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, в каких случаях инспектор ДПС может отправить машину на техосмотр из-за колес, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Никита Гудков
Фото:Кристина Бражникова/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 1013
05.02.2025 
Фото:Кристина Бражникова/ТАСС и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1