Самостоятельно дошиповал шины — а как к этому отнесутся инспекторы ДПС?

Эксперт «За рулем» рассказал о правовых нюансах восстановления зимних шин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Шипы для самостоятельной дошиповки шин – это законно?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Смотря какие. С одной стороны, Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств и ГОСТ 34342–2017 «Шины пневматические зимние, оборудованные шипами противоскольжения» не содержат прямых ограничений, которые могут быть отнесены к шинам самостоятельной дошиповки.

С другой стороны, никто не отменял ГОСТ Р 54916–2012 «Шины пневматические ошипованные. Основные показатели качества». Согласно ему, «в шине не допускаются… несоответствие размера шипов рекомендациям изготовителя шин…».

Почти все шипы для повторной ошиповки не соответствуют рекомендациям производителя шин. Будьте внимательны!

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