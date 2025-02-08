Чем и как бьют по танкам врага и не только по ним

Эксперт Крючков рассказал о самоходных многоцелевых ракетных комплексах России

Что объединяет Корнет-ЭМ, Хризантему-С и Штурм-С? Во-первых, способность к самостоятельному передвижению с помощью гусеничного или колесного шасси. Во-вторых, этот тип оружия принято относить к классу ПТРК – противотанковых ракетных комплексов.

Впрочем, боевые части их ракет умеют поражать не только танки и легкобронированные цели. Перед нами достаточно универсальные ракетные системы вооружения. Они стали массовыми: применялись и используются в разных конфликтах, в том числе и в ходе специальной военной операции на Украине.

Сверхзвук с автоматом заряжания

Штурм-С достаточно возрастная, но по-прежнему актуальная разработка. С годами она обросла модификациями и улучшениями. У продвинутых версий бронепробиваемость составляет не менее 800 мм за динамической защитой.

Кроме того, комплекс может уничтожать живую силу в укрытиях и на открытой местности, оборонительные сооружения, низколетящие воздушные цели.

Противотанковый комплекс Штурм-С на шасси МТ-ЛБ. Калибр ракеты – 130 мм, длина в транспортно-пусковом контейнере – 1830 мм, масса – 49,5 кг. На пусковой установке находится одна ракета.

Ракеты движутся со сверхзвуковой скоростью порядка 550 метров в секунду. Минимальная дальность полета – 400 метров, максимальная – 5000-6000 метров в зависимости от метеоусловий, времени суток и модификации ракеты.

Система управления командная – по радиолинии или полуавтоматическая по лучу лазера. Возможна работа в сложных метеоусловиях и при пыледымовых помехах.

Существуют ракеты с боевой частью трех типов: тандемно-кумулятивной, осколочно-фугасной или фугасной с объемно-детонирующим составом.

В качестве носителя комплекса Штурм-С используется гусеничная боевая машина МТ-ЛБ, что обеспечивает ему отменную проходимость. В бронированном корпусе вездехода смонтирован барабанный механизм заряжания емкостью двенадцать ракет. Загрузка в него боекомплекта происходит вручную. Все остальные процессы автоматизированы. Оператор боевой машины задает лишь тип боевой части, далее комплекс сам выбирает контейнер с нужной ракетой из укладки, цепляет его к пусковой установке и выдвигает последнюю в боевое положение.

Скорострельность Штурма составляет до 4 выстрела в минуту!

По двум целям

Хризантема-С предназначена для поражения современных танков, БМП, БТР и бронированных машин, живой силы противника, оборонительных сооружений, низколетящих воздушных и малотоннажных надводных целей. Бронепробиваемость комплекса – не менее 1100 мм за динамической защитой.

ПТРК Хризантема-С на шасси БМП-3. Калибр ракеты – 155 мм, длина в транспортно-пусковом контейнере – 2300 мм, масса – 62 кг. На пусковой установке находятся две ракеты.

Ракеты сверхзвуковые – летят со скоростью около 400 метров в секунду. Минимальная дальность полета составляет 400 метров, а максимальная – 5000 метров. Система наведения – автоматическая в радиолуче или полуавтоматическая в луче лазера.

Хризантема-С базируется на шасси БМП-3, что обеспечивает и хорошую проходимость, и достаточную защиту комплекса.

Внутри бронированного корпуса – укладка с 15 транспортно-пусковыми контейнерами, где хранятся ракеты с тандемно-кумулятивной и термобарической (13,5 кг в тротиловом эквиваленте) боевыми частями. Ее снаряжение происходит вручную или с помощью механизма загрузки. А вот выбор типа ракеты, заряжание пусковой установки на два контейнера и ее выдвижение в боевое положение автоматизированы.

Скорострельность комплекса – до 4 выстрелов в минуту. При этом возможно одновременное наведение двух ракет на две цели.

Дуплетом по активной защите

Корнет – целое семейство противотанковых комплексов, от возимо-переносного до самоходного.

Одна из модификаций ПТРК Корнет с индексом Э монтировалась на шасси десантной боевой машины БТР-Д. Наведение – полуавтоматическое, дальность стрельбы – 100-5500 метров, бронепробиваемость – 1200 мм, время перезаряжания – 30 секунд.

Наиболее продвинутая модификация называется Корнет-ЭМ. Она предназначена для поражения танков (в том числе оснащенных динамической и активной защитой), фортификационных сооружений, живой силы, легкобронированных и небронированных, надводных и малоскоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики, беспилотники).

Бронепробиваемость ракет с тандемно-кумулятивной боевой частью составляет до 1300 мм за динамической защитой!

Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на шасси Тайфун-К. Калибр ракеты – 152 мм, длина в контейнере – 1210 мм, масса – 31-33 кг. На пусковой установке расположены сразу четыре ракеты.

Скорость полета ракет – дозвуковая, от 250 до 310 метров в секунду, в зависимости от модификации. Боевые части ракет: тандемно-кумулятивная, термобарическая с тротиловым эквивалентом 10 кг и фугасная. Минимальная дальность полета – 150 метров, а максимальная – 8000 метров для ракет с кумулятивной и 10 000 метров для ракет с фугасной боевой частью.

Автоматическая лазерно-лучевая система наведения с системой сопровождения цели позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл». Есть и интересная особенность – наличие у головки ракеты неконтактного датчика цели. Его назначение – подрыв без прямого попадания, что позволяет уверенно поражать маневренные воздушные цели.

Корнет-ЭМ может базироваться на разных носителях, но наиболее распространенные – колесные бронеавтомобили Тигр-М и Тайфун-К. В них размещается боевой комплект из 16 ракет.

Корнет-ЭМ оснащен двумя выдвижными пусковыми установками с четырьмя ракетами в каждой.

Восемь ракет уже установлены на двух выдвижных пусковых установках и готовы к ведению огня. Для перезарядки пусковые установки надо опустить внутрь корпуса.

Борьбу с основательно защищенными танками, помимо тандемно-кумулятивных боевых частей, обеспечивает и тандемный режим. Это, выражаясь охотничьим языком, дуплет.

Две ракеты выходят практически одновременно по одному лазерному лучу. И если первую комплекс активной защиты танка может уничтожить средствами поражения, то вторая достигнет цели. А уж с динамической защитой и броней справится ее тандемный боеприпас.

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