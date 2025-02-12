Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям

Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в баках не опрокидывает пожарные машины

Волнорезы – это каменные блоки, о которые разбиваются морские волны вблизи побережья. Но есть также термин «волнолом» того же назначения. Волнолом-волнорез защищает береговую линию, порты и другие объекты от разрушительного воздействия волн, цунами, ледяных глыб и т.п.

А еще волнорез – это часть оборудования некоторых категорий автомобильного транспорта. В частности, пожарных автомобилей и автоцистерн, бензовозов...

Волнорезы в автоцистерне — это перегородки, устанавливаемые внутри резервуара и препятствующие резкому изменению центра тяжести жидкости под действием инерционных сил (при ускорениях и торможениях, а также во время маневрирования).

Когда-то в прошлой жизни, при сдаче экзаменов на права, я споткнулся на том, что полностью загруженная цистерна устойчивее на дороге, чем заполненная частично. У грузовика с кирпичами все наоборот, а вот чем больше жидкости, тем лучше.

Между тем объяснение было простое: при частичном заполнении цистерны жидкий продукт перемещается по ней, делая машину неустойчивой. Поэтому эти перемещения нужно ограничить – волнорезами-перегородками. Благодаря им заодно смягчаются гидроудары на переднюю и заднюю стенку при разгонах или торможениях машины.

Устанавливаемые внутри цистерны перегородки могут быть как продольными, так и поперечными. Расположенные в них отверстия обеспечивают сообщение между отсеками. Еще одним достоинством волнорезов является то, что снижение колебаний жидкой среды несколько снижает ее испаряемость.

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