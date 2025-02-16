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Хлебовозка из автобуса — у нее были свои фишки

«За рулем» рассказал о спецавтомобиле СССР для перевозки хлеба

Специальный транспорт для перевозки хлеба был разработан в 50е годы по приказу министра машиностроения СССР.Грузоподъемность фургона ПАЗ657 составляла до 2 т, прицепа ПАЗ658 – до 1 т хлеба.

ПАЗ‑657
ПАЗ‑657
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Отгороженное от кабины грузовое отделение было разделено на четыре отсека с отдельными дверцами в правом борту и имело термоизоляцию.

Во избежание образования конденсата при перевозке горячего хлеба в фургоне была предусмотрена система вентиляции, а для поддержания необходимой температуры внутри отсеков – водяной отопитель, который обычному пассажирскому автобусу не был положен. Прицеп имел два отсека для лотков.

ПАЗ‑657 с прицепом ПАЗ‑658
ПАЗ‑657 с прицепом ПАЗ‑658

Серийное производство фургонов вели на Павловском заводе с 1954 по 1958 год. Всего было сделано около 4000 таких машин.

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Фото:Автомобильное бюро
Количество просмотров 19
16.02.2025 
Фото:Автомобильное бюро
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