Хлебовозка из автобуса — у нее были свои фишки

«За рулем» рассказал о спецавтомобиле СССР для перевозки хлеба

Специальный транспорт для перевозки хлеба был разработан в 50‑е годы по приказу министра машиностроения СССР. Грузоподъемность фургона ПАЗ‑657 составляла до 2 т, прицепа ПАЗ‑658 – до 1 т хлеба.

ПАЗ‑657

Отгороженное от кабины грузовое отделение было разделено на четыре отсека с отдельными дверцами в правом борту и имело термоизоляцию.

Во избежание образования конденсата при перевозке горячего хлеба в фургоне была предусмотрена система вентиляции, а для поддержания необходимой температуры внутри отсеков – водяной отопитель, который обычному пассажирскому автобусу не был положен. Прицеп имел два отсека для лотков.

ПАЗ‑657 с прицепом ПАЗ‑658

Серийное производство фургонов вели на Павловском заводе с 1954 по 1958 год. Всего было сделано около 4000 таких машин.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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