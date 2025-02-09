Этот грузовик радовал советских детей — угадайте, чем именно

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«За рулем» рассказал о первом советском авторефрижераторе для мороженого

Опытный авторефрижератор на шасси ЗИС‑5 для перевозки мороженого был разработан в 1937–1938 годах коллективами НАТИ и ВНИХИ. 

Охлаждение кузова и питание двигателя осуществлялись сжиженным газом – пропанобутановой смесью. Автомобиль имел 4дверный кузов одесского завода Фригатор. Число мест – 2, полная масса – до 6,5 т, максимальная скорость – 60 км/ч.

Опытный авторефрижератор на шасси ЗИС‑5
Опытный авторефрижератор на шасси ЗИС‑5
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Колодочкин Михаил
Фото:ВНИХИ
Количество просмотров 1276
09.02.2025 
Фото:ВНИХИ
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