Этот грузовик радовал советских детей — угадайте, чем именно

«За рулем» рассказал о первом советском авторефрижераторе для мороженого

Опытный авторефрижератор на шасси ЗИС‑5 для перевозки мороженого был разработан в 1937–1938 годах коллективами НАТИ и ВНИХИ.

Охлаждение кузова и питание двигателя осуществлялись сжиженным газом – пропанобутановой смесью. Автомобиль имел 4‑дверный кузов одесского завода Фригатор. Число мест – 2, полная масса – до 6,5 т, максимальная скорость – 60 км/ч.

Опытный авторефрижератор на шасси ЗИС‑5

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