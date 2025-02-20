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Выйдите из машины! – что стало причиной такого требования инспектора ГАИ

«За рулем» напомнил, в каких случаях водитель должен выйти из автомобиля

Нужно ли водителю выходить из машины во время проверки документов инспектором ДПС, а в каких случаях она или он обязаны это сделать?

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Среди автовладельцев на этот счет бытует два предположения.

  • Если самому выйти из машины, то можно сэкономить время при проверке документов.
  • Общаясь с инспектором, сидя в машине, водитель получает психологическое превосходство.

На самом деле обе версии – не более чем домыслы. Решающее значение имеет конкретная ситуация.

Что прописано в законе

Согласно пункту 89 Административного регламента (АР), после того как транспортное средство было остановлено, сотрудник ДПС должен быстро подойти к водителю, представиться в соответствии с пунктом 45 АР, кратко указать причину остановки и попросить предъявить для проверки документы.

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Если у сотрудника полиции возникла необходимость в привлечении водителя или пассажиров в качестве свидетелей или понятых, он обязан объяснить им их права и обязанности, установленные законодательством РФ.

При этом водитель не обязан выходить из автомобиля, за исключением случаев, создающих угрозу безопасности. Инспектор же должен подойти к машине со стороны водителя.

Согласно п. 93 Административного регламента инспектор ГАИ может предложить водителю выйти из машины, если:

  • у водителя усталый внешний вид или есть основания подозревать, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков;
  • при необходимости осуществления досмотра или осмотра транспортного средства, а также личного досмотра водителя;
  • для сравнения номеров агрегатов и узлов транспортного средства с информацией, указанной в регистрационных документах (процедура проводится в присутствии водителя или владельца автомобиля);
  • когда необходимо участие водителя в процессуальных мероприятиях, а также для предоставления помощи другим участникам движения или полицейским;
  • для устранения технических неполадок транспортного средства либо при выявлении нарушений правил перевозки грузов.

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Вывод

Не нужно выходить из машины, если вас остановили для формальной проверки документов и сотрудник ДПС не просит об этом.

  • «За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения.

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Кацубо Игорь
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 53
20.02.2025 
Фото:Depositphotos
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