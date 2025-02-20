Выйдите из машины! – что стало причиной такого требования инспектора ГАИ
Нужно ли водителю выходить из машины во время проверки документов инспектором ДПС, а в каких случаях она или он обязаны это сделать?
Среди автовладельцев на этот счет бытует два предположения.
- Если самому выйти из машины, то можно сэкономить время при проверке документов.
- Общаясь с инспектором, сидя в машине, водитель получает психологическое превосходство.
На самом деле обе версии – не более чем домыслы. Решающее значение имеет конкретная ситуация.
Что прописано в законе
Согласно пункту 89 Административного регламента (АР), после того как транспортное средство было остановлено, сотрудник ДПС должен быстро подойти к водителю, представиться в соответствии с пунктом 45 АР, кратко указать причину остановки и попросить предъявить для проверки документы.
Если у сотрудника полиции возникла необходимость в привлечении водителя или пассажиров в качестве свидетелей или понятых, он обязан объяснить им их права и обязанности, установленные законодательством РФ.
При этом водитель не обязан выходить из автомобиля, за исключением случаев, создающих угрозу безопасности. Инспектор же должен подойти к машине со стороны водителя.
Согласно п. 93 Административного регламента инспектор ГАИ может предложить водителю выйти из машины, если:
- у водителя усталый внешний вид или есть основания подозревать, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков;
- при необходимости осуществления досмотра или осмотра транспортного средства, а также личного досмотра водителя;
- для сравнения номеров агрегатов и узлов транспортного средства с информацией, указанной в регистрационных документах (процедура проводится в присутствии водителя или владельца автомобиля);
- когда необходимо участие водителя в процессуальных мероприятиях, а также для предоставления помощи другим участникам движения или полицейским;
- для устранения технических неполадок транспортного средства либо при выявлении нарушений правил перевозки грузов.
Вывод
Не нужно выходить из машины, если вас остановили для формальной проверки документов и сотрудник ДПС не просит об этом.
- «За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения.
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