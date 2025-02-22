Т-90МС — чем обновили российский танк для дружественных стран

Эксперт Крючков рассказал об экспортной модификации российского боевого танка

Международная выставка вооружений IDEX-2025 прошла в ОАЭ с 17 по 21 февраля 2025 года. Центральным экспонатом Рособоронэкспорта стал танк Т-90МС. Машину и раньше охотно покупали за рубежом. Но сейчас на стенде был представлен новый вариант танка, модернизированный с учетом опыта СВО.

Чем интересна модификация? Да хотя бы тем, что, несмотря на ряд отличий, танк Т-90МС для внешнего рынка все-таки отражает тенденции развития «девяностых» с индексом М, выпускающихся для нашей армии.

Танк Т-90МС до модернизации.

Мангалы, цепи, лопухи

Самое главное, что отличает нынешний Т-90МС от предшествующих версий, — усиленная защита от современных противотанковых средств противника. Машина умеет противостоять ударным беспилотным летательным аппаратам, выстрелам ручных гранатометов, ПТУРам, FPV-дронам, снарядам.

Нижний лист лобовой части корпуса получил блоки динамической защиты. Бортовые экраны дополнены контейнерами с новейшими элементами динамической защиты 4С24. Они способны уберечь броню от воздействия кумулятивной струи боеприпаса ПГ-7ВС ручного гранатомета РПГ-7.

Обновленный Т-90МС. В этом ракурсе хорошо видны дополнительные блоки динамической защиты на нижнем лобовом листе корпуса, сетки в нижней части башни и противодроновый мангал. Т-90МС старого образца без дополнительных блоков динамической защиты на нижнем лобовом листе корпуса, мангала и сеток.

На задней части башни – мягкая динамическая защита, а сверху – сооружение из вертикальных и горизонтальных антидроновых сеток (на сленге – мангал). Стык башни с корпусом тоже опоясан сеткой, теперь уже противокумулятивной.

Особое внимание уделено сохранности моторно-трансмиссионного отделения. Здесь блоки динамической защиты расположены по бокам и сзади корпуса, конструкция из противодроновых цепей и закрепленные на задней части башни резинотканевые экраны (их еще называют лопухами) укрывают двигатель от атаки сверху.

От назойливых летающих объектов есть и защита иного плана: танк комплектуют средствами радиоэлектронной борьбы.

Разница в защите бортов. Новая машина оснащена и бортовыми экранами, и контейнерами с элементами 4С24. Предшественник оборудован только экранами с динамической защитой.

Помимо перечисленного, в активе Танка Т-90МС:

совершенная система управления огнем,

интегрированные информационно-управляющие командные комплексы,

усовершенствованный двухплоскостной стабилизатор вооружения,

трансмиссия с автоматическим переключением передач и штурвальным управлением поворотом,

системы постановки завес и защиты от оружия массового поражения,

кондиционер.

Есть и маскировочный комплект Накидка, снижающий заметность танка в ИК, тепловом и радиолокационном диапазонах.

Для российской версии танка с индексом Т-90М запланирована установка комплекса активной защиты Арена-М для поражения боевых частей противотанковых средств противника на подлете, включая барражирующие боеприпасы.

Особо заметны обновления кормы боевой машины. У нового танка нет металлических решеток, но есть цепи, сетка, лопухи и мягкая динамическая защита в задней части башни. Прежнюю версию легко отличить по металлическим решеткам в задней части.

Мощнее без переделок

Номенклатура боеприпасов к гладкоствольному 125-мм орудию 2А46М-5 танка Т-90МС представлена снарядами и ракетами. Напомним, что оно раздельно-гильзового заряжания: снаряд и заряд не объединены в единое целое. Но двухступенчатая подача боеприпасов в казенник пушки автоматизирована.

Боекомплект Т-90МС может состоять из осколочно-фугасного выстрела ЗВОФ36 со снарядом ОФ26, бронебойно-кумулятивного ЗВБК16 со снарядом БК18М, ЗУБК20 Инвар с ракетой 9М119М, оснащенной тандемной боевой частью, и подкалиберного бронебойного ЗВБМ17 Манго со снарядом БМ44.

Пока речь шла о хорошо известных боеприпасах. Принципиальных же новинок две, и обе относятся к классу бронебойных подкалиберных.

Перед танком боеприпасы к орудию калибром 125 мм. Слева – два новых подкалиберных бронебойных снаряда: Свинец-2 и Манго-М.

Снаряд увеличенной мощности БМ44-2 Манго-М обладает улучшенной на 20% бронепробиваемостью в сравнении с обычным Манго. Он спроектирован, в основном, для экспортных поставок, поскольку не требует переделки автомата заряжания, и применять данный выстрел можно во всех модификациях 125-мм танковых пушек 2А46М.

А вот потенциал самого разящего выстрела ЗВБМ23 Свинец-2 со снарядом БМ66 способно раскрыть лишь модернизированное орудие 2А46М-5 с автоматом заряжания, рассчитанным на удлиненные подкалиберные снаряды. Повышение их пробивной силы за счет изменения габарита – общемировая тенденция. Отметим, что Свинец-2 применяется российскими танкистами в зоне СВО.

Еще одна новинка — осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом.

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