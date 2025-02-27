#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ Патриот получил улучшенные двери (видео)
27 февраля
УАЗ Патриот получил улучшенные двери (видео)
Сварочное производство УАЗ обновило роботов для...
Креативный лайфхак: вот что предложили владельцу для устранения проблемы в авто
27 февраля
Креативный лайфхак: вот что предложили владельцу для устранения проблемы в авто
Владельцу Cybertruck посоветовали устранить...
Интересный одноклассник Camry — проверяем, каков он на ходу!
27 февраля
Интересный одноклассник Camry — проверяем, каков он на ходу!
«За рулем» рассказал о разгонной динамике...

А вы знали, что в России есть цепной мост, способный выдержать автомобиль?

«За рулем» рассказал о сохранившихся цепных мостах в России

В черте города Остров Псковской области два рукава реки Великой действительно образовали небольшой остров. Через них перекинуты два однопролетных цепных моста. Похоже, что это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Цепной мост через реку Великая
Цепной мост через реку Великая
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Один из мостов даже сегодня пригоден для проезда машин, хотя это разрешается только в исключительных случаях. В целом это, конечно, пешеходная зона. Общая длина цепных мостов – более 90 м.

Рекомендуем
В России есть мост, на котором разрешено парковаться: да/нет

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 38
27.02.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0