А вы знали, что в России есть цепной мост, способный выдержать автомобиль?

«За рулем» рассказал о сохранившихся цепных мостах в России

В черте города Остров Псковской области два рукава реки Великой действительно образовали небольшой остров. Через них перекинуты два однопролетных цепных моста. Похоже, что это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Цепной мост через реку Великая

Один из мостов даже сегодня пригоден для проезда машин, хотя это разрешается только в исключительных случаях. В целом это, конечно, пешеходная зона. Общая длина цепных мостов – более 90 м.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

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