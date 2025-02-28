Лады, которые от нас прятали — фотоподборка с историями

Неокласика, лимузины, родстеры и... Чебурашка, на котором «учились, как не надо делать».

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно же, ВАЗ. Она же – Лада.

Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории АВТОВАЗа раритетами.

Их мы вам и покажем.

Это Люкс! Советский автомобиль, который узнавали во всем мире — Москвич-2140.