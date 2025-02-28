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Лады, которые от нас прятали — фотоподборка с историями

Неокласика, лимузины, родстеры и... Чебурашка, на котором «учились, как не надо делать».

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно же, ВАЗ. Она же – Лада.

Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории АВТОВАЗа раритетами.

Их мы вам и покажем.

В 1968-м главный конструктор завода В.С. Соловьев инициировал создание нового автомобиля. ВАЗ-Э1101 был переднеприводным с 50-сильным двигателем объемом 0,9 л. Его на заводе прозвали Чебурашкой, и как сказал испытатель В. Котляров: «Учились, как не надо делать».
ВАЗ-3Э1101 1976 года выглядел элегантнее предыдущих. Дизайн создал художник И. Гальчинский, который вскоре переехал работать на ЗАЗ. Туда же отправили прототип. Так что, его можно считать одним из прообразов Таврии.
В 2002 году возникла идея создать новую модель с задними ведущими колесами. ВАЗ-2151 был шире и длиннее универсала ВАЗ-2104, имел переднюю подвеску McPherson и нивовский мотор 1.7. Но вскоре вопрос с классикой отпал сам собой.
Проект Ока-2 начался с легкой модернизации серийной машины, за которой последовал футуристический макет и, наконец, в 2003-м этот довольно симпатичный опытный образец. Сделали четыре образца, а вскоре проект закрыли.
Фирма Porsche довольно много сотрудничала с нашим автопромом. В начале 1970-х она предложила свое видение люксового автомобиля, который получил позже индекс ВАЗ-2103. Из «трешки» потом сделали «шестерку».
Как известно, кабриолеты на базе «восьмерки» делали западные фирмы для своих рынков. Дизайнер В. Пашко разработал вариант с кузовом тарга – со съемной средней частью крыши. Машину сделали всего в нескольких экземплярах.
В первой половине 1990-х компания ЛЛД была известна тюнинговыми версиями «уазиков» и парой Самар. В том числе кабриолетом Амадео, созданным совместно с «Мастер-дизайн». Спрос на такие штучки, разумеется, был, да и остался, мизерным.
В 1997-м сделали два образца ВАЗ-21109 Консул — «десятку» длиной 4913 мм с 93-сильным 16-клапанным двигателем. Но большей популярностью пользовались более короткие и простые ВАЗ-21108. Одно время на них даже ездило вазовское начальство.
Седаны ВАЗ-21106 со 150-сильным двигателем Opel выпускали мелкосерийно. В 2002-м сделали и двухдверную версию ВАЗ-21106С. Формально автомобиль можно было купить. Но желающих было немного.
Идею Оки вдруг очередной раз вспомнили в 2010-м. И сделали трехдверную версию Калины — ВАЗ-11174. Машину укоротили на 200 мм, до 3650 мм, а дверь удлинили на 150 мм. Дальше прототипа дело не пошло.
Ладу Родстер с открывающимся жестким верхом, показав в 2000-м, к серийному производству не планировали. Это был один из концептов, которых в те годы завод настроил немало.
Жан-Жак Пок сделал для продвижения Lada очень много. В частности, три спортпрототипа для ралли-рейдов Samara T3 с 400-сильными двигателями и полноприводными трансмиссиями от Porsche. В ралли «Париж-Дакар» эти Лады заняли 5-е и 6-е места.
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Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 39
28.02.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
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