Базовый X50 или топовый Dashing — какой Джетур за 2,5 млн выбрать

Эксперт Виноградов сравнил оснащение Jetour X50 и Dashing за те же деньги

Модельная линейка Джетура продолжает расширяться. Причем во все стороны ценового диапазона. А некоторые модели еще и пересекаются по цене. Например, младший Jetour X50 в максимальной версии Luxury стоит почти два с половиной миллиона рублей. По сегодняшним меркам неплохо. Но именно столько же стоит базовая версия старшего Jetour Dashing – те же два с половиной миллиона за машину в версии Comfort Plus.

Так что же лучше выбрать: базовый Dashing или топовый X50?

Jetour X50 Jetour Dashing

Что под капотом у Jetour X50 и Dashing

Базовый Jetour X50 оснащается полуторалитровым атмосферником мощностью 113 л.с. Однако на версии Luxury уже стоит турбомотор в 147 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым роботом.

С этой связкой X50 получился довольно резвым, хотя первые 100 км/ч набираются за 11 секунд. Могло бы быть и лучше, если бы не масса в полторы тонны. Для небольшого паркетника это много.

Полуторалитровый турбомотор SQRE4T15C позволяет использовать 92-й бензин. Хотя регулярно заправлять им автомобиль не стоит.

Но в целом, этого двигателя вполне хватает младшему Джетуру, чтобы уверенно чувствовать себя в потоке.

Селектор робота у Х50 классический – на центральном тоннеле.

Аналогичный двигатель стоит и на Дашинге. Но для него он уже базовый. Ведь топовые версии оснащаются более мощным 1.6 (190 л.с.). В отличие от Х50, базовый Dashing оснащен не роботом, а шестиступенчатой механической коробкой.

С турбомотором 1.5 Х50 довольно неплохо едет.

Чтобы купить Dashing с тем же роботом, придется доплатить около двухсот тысяч рублей. Любопытно, что старший Dashing с тем же двигателем ничуть не хуже в динамике. Отчасти это можно списать на механическую коробку. Но истинная причина – в массе: несмотря на большие габариты, в снаряженном виде Jetour Dashing весит те же полторы тонны.

Отсюда и одинаковый расход топлива. Что Dasing, что Х50 в смешанном режиме потребляют около восьми литров на каждую сотню километров.

Что входит в оснащение Jetour X50 и Dashing

Базовое оснащение Jetour Dashing с механикой уже неплохое. К примеру, это касается теплых опций. Климат-контроля нет – только обычный отопитель с кондиционером. Зато есть обогрев сидений, лобового стекла и руля. В версии Comfort Plus есть даже вентиляция передних сидений. В этом отношении от более продвинутых версий отличия сводятся к обогреву задних сидений.

У самого дорогого Х50 есть беспроводная зарядка смартфона.

В салоне Jetour Dashing есть кожаная отделка, панорамная крыша и виртуальная приборная панель. Вместо топовой медиасистемы с 15-дюймовым экраном стоит модель попроще – с дисплеем в 12 дюймов. Также есть электрическая регулировка водительского сиденья, система кругового обзора и много других мелочей.

У Дашинга с механикой есть кожаная отделка салона и виртуальная приборная панель.

Чем может ответить топовый Х50 Luxury? Если говорить о микроклимате, то самый дорогой Х50 мало чем отличается от Dashing в базе. Все тот же обычный отопитель с кондиционером. Климат-контроля у младшей модели нет в принципе. Единственный пункт, которого недостает простенькому Дашингу по сравнению с топовым X50, – обогрев задних сидений.

Ни за какие деньги у Х50 нет автоматического климат-контроля.

Приборная панель у Х50, само собой, тоже виртуальная. Медиасистема оснащена возможностью подключить смартфон через Android Auto или Apple CarPlay. Также имеется система кругового обзора. Вот только экран заметно меньше – даже у топовой версии его диагональ составляет 10 дюймов.

Кроме того, у Х50 есть пакет электронных систем помощи водителю. Например, системы помощи при перестроении или предупреждения при открывании дверей.

Функционал медиасистемы Х50 неплох, но диагональ экрана меньше, чем у самого дешевого Дашинга.

Кто практичнее: X50 или Dashing

Хотя Х50 и является младшим кроссовером, переднюю часть салона нельзя назвать неудобной. Есть площадка для смартфона, отделения для мелочей и вместительный бокс между передними сиденьями.

На втором ряду Х50 рослым людям уже будет тесно.

А вот на втором ряду разница в габаритах ощущается заметнее. Если в Дашинге места хватит для людей любой комплекции, то в Х50 удобно будет только людям с ростом ниже среднего. Да и то при условии, что спереди будут также сидеть люди не выше среднего роста.

Багажник Х50 не самый большой. В подполье нашлось место для докатки.

Dashing понравится продуманностью интерьера. Тут и огромная площадка под центральным тоннелем, и куча мелочей наподобие указателей температуры в передних дверных обивках, а также ремешки на магнитах в подлокотниках передних дверей.

В салоне Дашинга для своих габаритов довольно просторно.

По официальным данным, грузовой отсек Х50 вмещает в себя почти 400 литров. Но это данные «под крышу». А вот если измерять объем под полку, то реальная вместимость в полтора раза меньше. Багажник Дашинга заметно больше, хотя и его объем нельзя назвать рекордным, и здесь есть несколько источников света.

Выводы

Главным недостатком самого дешевого Jetour Dashing остается механическая коробка. Если этот факт для вас определяющий, то нужно выбирать X50, так как самый дешевый Dashing с роботом на двести тысяч рублей дороже.

Но если тип трансмиссии не принципиален, то однозначно нужно брать Dashing. Оснащен он, в целом, не хуже. При этом более крупный Jetour намного практичнее и не проигрывает в динамике и по экономичности расхода топлива.

«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн рублей.