Броневики Победы: автомобили СССР и союзников

В мае 1945-го в Красной Армии числилось около 3300 бронеавтомобилей

О тяжелых бронеавтомобилях СССР читайте по этой ссылке. А тут мы рассказали о бронетехнике на легковых шасси 1934-1943 годов.

Броневики ФАИ-М на шасси ГАЗ-М1.

Ижорский завод свернул выпуск БА‑10 (19 таких машин штурмовали Шлиссельбург 18 января 1943 года, в первые дни прорыва блокады Ленинграда, и это, пожалуй, самый известный эпизод в их истории) уже осенью 1941 года, изготовив 3331 броневик этого семейства, а БА‑11 с моторами ЗИС собрали всего восемнадцать штук. В блокадном Ленинграде было не до производства новых машин – ремонтировали те, что еще можно было отремонтировать.

В Выксе выпуск БА‑20 вели до 1942 года, собрав в общей сложности 2079 бронеавтомобилей. В Горьком до мая 1945‑го сделали больше 8 тысяч БА‑64.

Часть БА‑20 выпускали в железнодорожном варианте.

Легкие броневики в основном играли роль разведывательных и командирских. Средние броневики к концу войны чаще использовали на КПП, в качестве передвижных блок-постов.

Потери машин были велики. В мае 1945 года в Красной Армии числилось около 3300 бронеавтомобилей, из них более трех тысяч – БА‑64Б. Остальные, видимо, погибли или были до предела изношены.

Броневики БА‑64 на марше.

Славы легендарных танков и знаменитых грузовиков бронеавтомобили не снискали. И это не очень справедливо. Они, конечно, не были самой совершенной техникой и самым грозным оружием, но воевали как могли – честно и добросовестно.

Эти машины заслуживают уважения в память о тех, кто проехал на них дорогами и бездорожьем войны – павших в тяжелых боях и воевавших до самой Победы.

Союзники

В Красной Армии воевали и американские бронетранспортеры, поставляемые по договору ленд-лиза из США.

Американский бронетранспортер М3 Scout Сar.

Полноприводный М3 Scout был оснащен мотором рабочим объемом 5,2 л мощностью 110 л. с.

Бронетранспортеры с броней толщиной 6–13 мм поставляли с пулеметом калибра 12,7 мм или без вооружения, как транспортные. Максимальная скорость – 80 км/ч. В СССР завезли более 3000 машин.

Полугусеничный бронетранспортер М3 Half Track.

Полугусеничный М3 Half Track, бронированный листами толщиной 6-13 мм, имел массу около 9 тонн и был вооружен пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм.

Двигатель развивал 147 л. с., максимальная скорость – 72 км/ч. В Красной Армии было около 350 таких машин.

Какие броневики в годы Второй мировой были в распоряжении вермахта, рассказано тут.