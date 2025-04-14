Как не переплачивать за масло — смотрим классификацию

Выбор бренда — личное дело, важнее знать, какое масло будет избыточным для мотора

Начнем с важных цифр. Средний возраст автомобилей в России достиг 14 лет: возраст отечественных авто составляет в среднем 17 лет, а иномарок – 13 лет. Всего же в нашей стране на учете в ГАИ стоит 45,5 млн машин. Возраст большинства из них (40 млн автомобилей!) составляет более 10 лет. Отсюда вопрос – стоит ли заливать в их двигатели масла с самыми современными формулами? На него и ответим.

Вязкость масла (например, 0W-20 и 5W-30 – классификация по SAE) нужно подбирать строго в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля – здесь пытаться сделать «как лучше» не стоит, потому что, вероятнее всего, получится «как всегда». А вот классификацию масла стоит рассмотреть внимательнее – именно благодаря ей можно сэкономить абсолютно без ущерба для двигателя автомобиля.

Ориентироваться нужно на классификации масел, которые обозначаются на канистрах буквами API, ILSAC и ACEA. Они, условно говоря, параллельные, поэтому достаточно любой из них. Классификация API (American Petroleum Institute) разработана Американским институтом нефти, что ясно из названия. Классификация ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) – ведется Международным комитетом по стандартизации и апробации моторных масел. Все это нужно для установления более жестких требований к производителям масел. Классификация ACEA была предложена Ассоциацией европейских производителей автомобилей.

Требования к маслам меняются вместе с модернизацией и появлением новых двигателей. Наиболее понятно эти процессы отражает классификация API. Например, когда моторы стали оснащать каталитическими нейтрализаторами, возникла потребность в масле с новой характеристикой, имеющем особые термоокислительные способности, и в 1996 году появился стандарт API SJ. Затем стали появляться турбированные моторы, и для заливаемых в них масел разработали новые стандарты – API SL и ILSAC GF-3. Автомобили же без катализаторов и турбин продолжали без проблем обходиться маслами стандарта API SG – их владельцам не нужно было переплачивать за масла стандартов API SJ, API SL и ILSAC GF-3. Всё просто.

Но начнем с современных моторов и стандартов, постепенно двигаясь в сторону двигателей конца прошлого века и стандартов масел того времени.

Турбированный двигатель малого объема

Современные двигатели отличаются скромными объемами (1,4-1,5 литра) и большой мощностью, вплоть до 200 л.с. Такие агрегаты устанавливаются сегодня на бестселлеры российского рынка. Например, Haval Jolion, полуторалитровый двигатель которого имеет мощность 150 л.с. (в Китае двигатель мощнее, так как у них нет порога, влияющего на размер транспортного налога). Это и Chery Tiggo 7 Pro Max с мотором 1.6 мощностью 150 л.с., и Tiggo 4 со 147-сильным двигателем 1.5. В топ продаж 2024 года также вошли Geely Monjaro (238 л.с. при объеме всего 2 литра) и Haval M6 (1,5 литра и 143 л.с.).

Современный двигатель – это чудо инженерной мысли, требующее совершенного масла.

Естественно, к маслу для таких моторов предъявляются особые требования. Кроме того, в этих двигателях обнаружилась серьезная проблема – преждевременное неконтролируемое воспламенение топливо-воздушной смеси LSPI (Low Speed Pre-Ignition): раскаленные частички сажи со стенок цилиндров поджигали смесь раньше положенного и моторы выходили из строя.

Оказалось, что проблема LSPI кроется в масле, и тогда прежний стандарт масла API SN был модернизирован до API SN Plus. Но защита этих масел от преждевременного воспламенения оказалась недостаточной, и были разработаны новые стандарты API SP, ILSAC GF-6, ACEA C6 и ACEA A7/B7.

Стандарты подразумевает минимальные требования к маслу, чтобы в двигателях не проявлялось LSPI. Но некоторые производители масел пошли дальше и существенно превзошли требования, чтобы преждевременное воспламенение было просто невозможно. В частности, такое масло было разработано компанией Motul – 8100 Eco-Lite (0W-20 и 5W-30). Формула этого полностью синтетического масла Motul также существенно снизила расход масла на угар, что наблюдается во всех современных автомобилях, и экономит топливо. Поэтому его одобрили и рекомендуют ведущие мировые автопроизводители: Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Subaru, Lexus, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Chrysler, Genesis и многие другие.

Моторное масло Motul 8100 Eco-Lite соответствует самым современным стандартам API SP, ILSAC GF-6, ACEA C6 и ACEA A7/B7.

Есть подобные масла и у других производителей: Zic, Shell, Sintec, а также их выпускают под самыми разными автобрендами. Канистра такого масла объемом 4 литра стоит около 5-6 тысяч рублей.

С катализатором и с турбонаддувом

Масла стандартов API SL и ILSAC GF-3, были разработаны в начале века для двигателей с турбинами, выпускают сегодня такие компании, как BARDAHL или Лукойл есть фирменные масла Mercedes-Benz и Toyota. Цены весьма умеренные и в широком диапазоне – от одной тысячи рублей до четырех тысяч за 4-литровую канистру.

Стандарты API SL и ILSAC GF-3 продержались до 2004 года, и, пожалуй, лучше предпочесть масла следующих по очереди стандартов– API SM и ILSAC GF-4, которые более приспособлены для работы при отрицательных температурах, что актуально для средней полосы России и северных широт.

Выбор масел API SM огромен – их выпускает множество компаний. Есть также фирменные масла автобрендов. Стоимость такая же, как у масел API SL и ILSAC GF-3.

В 2010 году появились стандарты API SN и ILSAC GF-5 (по ACEA это масла С2, С3 и С4), которые соответствовали экологическим нормам того времени и могли также применяться в двигателях, работающих на биотопливе. Тратиться на эти масла не обязательно, достаточно масел стандарта API SM и ILSAC GF-4.

С катализатором без турбины

Специально для двигателей с каталитическими нейтрализаторами в 1996 году были разработаны стандарты масла API SJ и ILSAC GF-2. Их до сих пор производят, например, под брендами Luxe и Shell, а 1 литр стоит 400-500 рублей. Этот стандарт продержался до 2001 года, так как уже в 2000 году появились более совершенные масла API SL и ILSAC GF-3.

Без катализатора и турбины

Владельцам Жигулей и старых иномарок производства прошлого века без каталитических нейтрализаторов и турбин достаточно масел стандарта API SG, введенного в 1988 году. Акцент в нем сделан на устойчивости пленки, покрывающей трущиеся детали.

Масла API SG выпускаются многими компаниями до сих пор, так как ни них есть большой и устойчивый спрос. Их производят Лукойл, Газпромнефть, Mobil, есть фирменное масло Lada… Сегодня купить 4-литровую канистру масла API SG можно по цене от 1300 до 2000 рублей, что примерно в четыре раза дешевле, чем такая же канистра масла для самых современных двигателей.

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