Модернизация ВАЗ-2101 — занятная история ошибок и успехов

Эксперт Канунников рассказал, как и чем ВАЗ пытался улучшить модель 2101

Прощай, FIAT!

На гигантском заводе в Тольятти еще только монтировали оборудование, дизайнеры работали во временном тесном помещении в отдалении от завода, ВАЗ-2101 еще не стал серийным, но горячее желание делать новые автомобили уже захватило умы и души конструкторов и стилистов нового предприятия.

Помимо работы над принципиально новой переднеприводной микролитражкой ВАЗ-Э1101, дизайнеры озаботились и рестайлингом еще не конвейерной «копейки». Советские стилисты старались насколько возможно уйти от итальянского дизайна. Они, конечно, понимали, что основы трогать нельзя ни в коем случае. Но можно поработать над «лицом» автомобиля. Ведь именно оно, в первую очередь, запоминается – привлекает или отталкивает покупателей.

Второй причиной «преждевременного» рестайлинга было четкое понимание, что даже будучи принятыми, предложения дизайнеров дойдут до конвейера года через три, когда внешность современного автомобиля все равно принято обновлять. Тем более что на экспортных рынках Жигули и их прародитель FIAT 124 будут непременно «сталкиваться». И не каждый с первого взгляда отличит итальянский автомобиль от советского.

Вариант модернизации ВАЗ-2101 дизайнера В. Пашко, 1971 г.

Основой дизайна первого прототипа обновленного ВАЗ-2101 стали очень модные тогда прямоугольные фары производства ГДР, которые АЗЛК в 1970 году выбрал для обновления внешности Москвичей. Заодно изменили решетку радиатора и установили более современные подфарники – с отдельными секциями габаритных огней и оранжевыми указателями поворотов.

Стандартная «копейка» и ее рестайлинговый вариант В. Антипина.

Предложения дизайнеров В. Пашко и В. Антипина были, в общем-то, очень похожи. Но приняты не были, а прощание со стилистикой FIAT 124 затянулось надолго.

Плюс единица

Однако уже в начале 1970-х годов дизайн ВАЗ-2101 требовал обновления, хотя бы для того, чтобы автомобиль соответствовал нормам ЕЭК ООН, без чего экспорт в Западную Европу был очень осложнен. Уже в 1972 году появился рестайлиновый вариант ВАЗ-2101, сделанный, однако, с минимальными затратами.

Машина получила бамперы без клыков, но с резиновой накладкой, а заодно оранжевые указатели поворотов спереди и габаритные огни в корпусе фары. Сзади катафоты объединили с новыми фонарями. В салоне появились иные сиденья и травмобезопасный руль без кольца звукового сигнала. Изменили и крепление внутреннего зеркала, сделав его легко ломающимся при аварии.

Таким стал ВАЗ-21011, получивший еще и новый более мощный 69-сильный мотор рабочим объемом 1,3 л.

ВАЗ-21011 – модернизированный вариант ВАЗ-2101.

Публике машину впервые представили осенью 1974 года. От FIAT 124 «одиннадцатая» отличалась, правда, по-прежнему незначительно. Да и выпуск «копейки», спрос на которую в Союзе был огромным, не прекратили.

«Копейку» ВАЗ-2101 делали до 1983 года, а ее рестайлинговую версию, уже в варианте ВАЗ-21013 с мотором 1,2 л, – до 1988 года.

Проект ВАЗ-21011 подразумевал и аналогичный универсал ВАЗ-21021. Но его в серию не пустили. Экспорт Жигулей в кузове универсал был относительно невелик, и доработку машин, если она была необходима в конкретной стране, доверили дилерам. Зато стандартный универсал ВАЗ-2102 предлагали за границей с моторами не только 1,2 л, но и объемом 1,3 л, и даже 1,5 л.

Рестайлинговый универсал ВАЗ-21021 серийным не стал.

Одиннадцать с плюсом

Стилисты ВАЗ озаботились и рестайлингом ВАЗ-21011. Опять же, «малой кровью» – изменив переднюю и задние части модели, а также серьезно поработали с деталями салона – панелью приборов и обивкой дверей. Также поставили передние сиденья с подголовниками. Фары и бамперы остались круглыми, но изменили решетку радиатора, габаритные и задние фонари.

Вариант модернизации ВАЗ-21011 дизайнера В. Антипина.

По аналогии с ВАЗ-2106 на передних крыльях появились прямоугольные повторители поворотов, на задних – катафоты. Такой рестайлинг в двух версиях предложил дизайнер В. Антипин.

Рестайлинговый ВАЗ-21011, 1974 г.

Куда более радикальный вариант модернизации первой модели ВАЗ разрабатывал В. Пашко. Его макет – так называемый ВАЗ-2101-80 (предполагаемое начало производство – 1980-й олимпийский год) внешне отличался от серийной машины радикально. Макет, кстати, был двухсторонним: слева – две двери, справа – одна.

Модернизация ВАЗ-21011 подразумевала и новые задние фонари.

Однако автомобиль, признанный стать родоначальником второго поколения, по технологическим условиям должен был сохранить основные детали серийных Жигулей: пол, крышу, силовые элементы.

Интерьер ВАЗ-21011, сделанный под требования ЕЭК ООН.

Итальянцы предлагали в качестве базовой модели нового семейства свой FIAT 131 Mirafiori, который в 1974 году сменил на конвейере в Италии FIAT 124. Но ВАЗ не хотел уже никакой импортной основы.

Макет В. Пашко ВАЗ-2101-80.

Макет ВАЗ-2105 появился в 1976 году. Кстати, серийный автомобиль отличался от этого макета непринципиально.

По общей стилистике (прямоугольным фарам и общим формам кузова с более резкими, чем прежде, гранями) ВАЗ-2105 и FIAT 131 были близки. Но ни одна деталь «пятерки» не повторяла итальянский автомобиль.

FIAT 131 Mirafiori, 1974 г.

ВАЗ-2105 дебютировал именно в 1980-м олимпийском году. Как и планировали, эта модель стала родоначальницей семейства машин второго поколения, в которое вошли позднее ВАЗ-2107 и ВАЗ-2104.

Серийный ВАЗ-2105, 1980 г.

Стилистика и кузова, и салона «пятерки» выглядела в начале 1980-х годов свежей, оригинальной и даже модной и очень понравилась покупателям.

Никто тогда, конечно, не мог предположить, что машина продержится в производстве не 18 лет, как модификации ВАЗ-2101, а целых три десятилетия. Но это уже, конечно, совсем иная история…

А здесь вы найдете рассказ про автомобили СССР, которые чуть не стали серийными.