#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности поджидают водителей на дорогах весной
16 марта
Эти опасности поджидают водителей на дорогах весной
Эксперт Баканов перечислил три опасности на...
Мы в пятерке лучших!
16 марта
Мы в пятерке лучших!
«За рулем» вошел в пятерку лучших отраслевых...
Склады дилеров забиты новыми машинами – что будет дальше?
16 марта
Склады дилеров забиты новыми машинами – что будет дальше?
Александр Корнев: для дилеров многих китайских...

Эта скорая спасала людей в экстремальных условиях

«За рулем» вспомнил о реанимобиле на базе шестиколесного УАЗ‑452К

Реанимационные автомобили Медея в небольшом количестве производились кооперативом «Вездеход» из грузинского города Болниси в конце 80х годов.

Реанимобиль Медея на базе УАЗ‑452К
Реанимобиль Медея на базе УАЗ‑452К

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

В основе машины – трехосный микроавтобус УАЗ452К с колесной формулой 6×6. Автомобили оснащали медицинским реанимационным оборудованием для нужд горноспасателей. Было выпущено около 500 машин.

Рекомендуем
Первая советская спасательная машина для космических экипажей — подробности

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычной модификации знаменитой советской «инвалидки» С-3Д рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:УАЗ
Количество просмотров 41
16.03.2025 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0