Эта скорая спасала людей в экстремальных условиях

«За рулем» вспомнил о реанимобиле на базе шестиколесного УАЗ‑452К

Реанимационные автомобили Медея в небольшом количестве производились кооперативом «Вездеход» из грузинского города Болниси в конце 80‑х годов.

Реанимобиль Медея на базе УАЗ‑452К

В основе машины – трехосный микроавтобус УАЗ‑452К с колесной формулой 6×6. Автомобили оснащали медицинским реанимационным оборудованием для нужд горноспасателей. Было выпущено около 500 машин.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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