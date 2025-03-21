RDRC Pro: самая быстрая Volga России против промодов и «стрел»

Самыми зрелищными гонками «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» станут заезды 4000-сильных машин

За звание самых быстрых на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будут соревноваться участники серии RDRC Pro на дрэгстерах и промодах. Их мощность составляет до 4000 (!) и более л.с., а скорости 300 км/ч они достигают всего через 4 секунды после старта.

Кстати, билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже поступили в продажу и стоят пока недорого.

RDRC Pro – вершина российского дрэг-рейсинга. Это самые быстрые, громкие и динамичные машины во всем российском автомобильном спорте!

Про гандикапный класс SuperPro ET мы рассказывали отдельно, а сегодня речь пойдет про два временных класса: 3.99 и 4.5. По традиции RDRC, цифры в названии классов означают нижний предел, быстрее которого проезжать трассу протяженностью 402 метра нельзя.

Дрэгстеры Северной Америки

Быстро остановиться со скорости 300 км/ч непросто, и приходится использовать авиационные технологии.

Машины RDRC Pro на 1/4 мили успевают разогнаться далеко за 300 км/ч, а скорость самых быстрых автомобилей приближается к 400 км/ч, поэтому несколько лет назад организаторы приняли решение сократить дистанцию заездов до 1/8 мили или 201 метра. Это не российская специфика – на эту дистанцию проходит много соревнований в США.

Дело в том, что высокая скорость в конце дистанции во многом определяется мощностью мотора и аэродинамикой, а вот первая половина дистанции в большой степени зависит от старта и первых метров дистанции, то есть от способности машины зацепиться за дрэг-стрип, что требует от команд постоянной настройки автомобиля в поисках зацепа. В итоге заезды на 1/8 – это не столько битва моторов, сколько борьба настройщиков.

«Стрелы» против промодов

В основном техника в RDRC Pro представлена двумя типами автомобилей: среднемоторными дрэгстерами и переднемоторными промодами. Несмотря на то, что они часто участвуют в заездах друг против друга, в RDRC Racepark сложно найти два столь непохожих автомобиля.

На этом фото отлично видно, насколько различаются дрэгстер Игоря Гейнрихса и промод Сергея Савинова. При этом обе машины оснащены похожими V8 с прочарджерами.

Дрэгстер – это среднемоторный автомобиль без крыши с очень длинной базой и массой около 750 кг. То есть по массе он ближе к современной Формуле-1, чем к привычному нам автомобилю. Малый вес позволяет обойтись мотором мощностью от 1800 л.с. до 2500 л.с.

За свою длину дрэгстеры в России получили прозвище «стрела». Многие дрэгстеры лишены подвески, роль которой играют рама и шины. Меняя жесткость рамы на кручение и играя давлением в колесах, команды стараются найти оптимальный зацеп.

Mazda RX-8 Мустафы Муртазаева тщательно маскируется под дорожную машину, но в действительности речь идет о спорткомпакте — промоде с рядной «шестеркой».

Промод – это построенный вокруг пространственной рамы автомобиль с крышей и функциональными дверями. Именно поэтому их еще называют doorslammer – «хлопатель дверями». Это самые быстрые машины с дверями в мире, так как быстрее промодов в мировом дрэг-рейсинге могут ехать только фанникары, у которых для доступа пилота за руль весь кузов поднимается вверх.

Промоды заводятся с внешнего стартера, который подсоединяют к шкиву нагнетателя. Дрэгстер можно завести с кнопки в кокпите.

Промод весит около 1300 кг, поэтому, чтобы показать такое же время, как дрэгстер, он должен быть почти в два раза мощнее. Например, отдача Dodge Viper ProMod шестикратного чемпиона страны Дмитрия Саморукова достигает 4500 л.с.!

Особенности заездов дрэгстеров и промодов

Из-за этого заезды дрэгстеров и промодов проходят по совершенно разным сценариям. «Стрела» очень эффективно стартует, реализуя свою мощность уже на первых метрах дистанции, идет по дистанции очень стабильно, но не всегда показывает выдающуюся скорость выхода с дистанции. Промод, напротив, на старте заставляет пилота бороться с собой, раскрываясь в конце дистанции.

Количество дрэгстеров в России уже превысило десяток, а в 2025 году дебютируют новые автомобили.

Пилоты в шутку говорят, что «промод никогда не едет прямо, а если это все же происходит, значит, он едет медленно».

При этом RDRC Pro предлагает огромное разнообразие техники, за которой интересно следить. Так, многие дрэгстеры отличаются друг от друга по длине, размерам и расположению заднего антикрыла, наличию или отсутствию переднего антикрыла, а также двигателю.

И в промодах, и в «стрелах» не лучшая обзорность, поэтому выставиться на старт пилоту помогает механик.

Большинство машин в RDRC Pro используют различные двигатели V8, но и есть и рядные «шестерки». А вот системы увеличения мощности поражают разнообразием: закись азота, турбокомпрессор, приводной нагнетатель и про-чарджер – улитка, которую через систему проставок вращает коленвал.

Российские дрэгстеры и промоды

Дрэгстеры и промоды – это специально построенная для гонок с нуля техника. Говоря языком кольцевых гонок, это формула и спортпртотип. В США с их 80-летней культурой дрэгрейсинга существует множество компаний, которые строят рамы, моторы и собирают все это вместе. Отрадно, что подобные компании появляются и у нас.

Между заездами промоды и дрэгстеры проходят процедуру тщательного обслуживания. На этом фото видно, что промод построен вокруг пространственной рамы.

Например, в классе 4.5 участвует дрэгстер «Метеор», построенный в Челябинске компанией Kiwamaru Sport. Юрий Адамович и его команда построили раму по аналогии с американскими дрэгстерами и установили на нее… нет, не привычный V8, а шестицилиндровый рядный двигатель Toyota 2JZ-GTE с турбонаддувом.

Это единственный дрэгстер в нашей стране, оснащенный классической турбиной. Автомобиль уже проехал 402 метра быстрее 4,5 секунды, так что вполне позволяет своему пилоту бороться за победы и титул по итогам сезона.

Еще один коллектив, который строит в России топовую технику мирового уровня, – компания Alania Motorsport, у которой есть базы во Владикавказе и Краснодаре. В AMS построили несколько «дорслэммеров», включая полноценный промод Chevrolet Сamaro SS. Также в команде есть несколько так называемых «спорткомпактов» – промодов с шестицилиндровыми двигателями. И все эти машины едут всё быстрее и быстрее, подтягиваясь к лидерам.

Самая быстрая в мире Volga

Одной из главных новинок RDRC 2025 должна стать Volga ProMod, разработанная подмосковной командой RDRC Technology. Снаружи эта машина напоминает универсал ГАЗ-24-02, только с трехдверным кузовом и с подозрительно короткой колесной базой.

Машина построена в России с нуля с использованием отечественной рамы и большого числе запчастей от AMS. В RDRC 2025 выступать на ней будет всемирно известный гонщик Дмитрий Саморуков!

Volga ProMod должна стать главной новинкой и «темной лошадкой» RDRC в сезоне 2025 года.

RDRC Technology против MaxRide Motorsport

Главное противостояние в RDRC Pro – это сражение двух мощнейших команд: RDRC Technology из Подмосковья, и MaxRide Motorsport из Новосибирска.

Оба коллектива созданы пилотами. Technology – Дмитрием Саморуковым, а Maxride – Максимом Кривобоковым. Сибиряки выступают исключительно на дрэгстерах, а у подмосковного коллектива есть как «стрелы», так и промоды.

Цвета MaxRide Motorsport защищает Андрей Гунгер, Николай Акимов, а также самая быстрая семья России – супруги Константин и Евгения Найт.

RDRC Technology – это Дмитрий Саморуков, Дмитрий Лисин, Игорь Гейнрихс, Леонид Цыганков, Максим Васильев и Илья Криксунов.

Корд дрэговых сликов диагональный, поэтому боковина шины мягкая. На старте она работает как пружина: сначала сжимается, аккумулируя энергию, а потом разжимается, толкая автомобиль вперед.

Несмотря на то, что в подмосковной команде вдвое больше пилотов, чемпионские титулы в 3.99 и 4.5 в прошлом году достались представителям MaxRide Motorsport Николаю Акимову и Константину Найту. Естественно, в RDRC Technology горят желанием взять реванш. Тем более, ставки стали выше: с 2025 года класс 4.5 получил статус чемпионата России, а не Кубка, как это было раньше.

В 2025 году в RDRC Pro появятся новые пилоты, новые машины, а многие завсегдатаи класса дорабатывают свою технику. Всё это обещает нам закрученную интригу, очень плотную борьбу и непредсказуемый результат.

Увидеть это своими глазами вы сможете на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHUk2zGRE

Фотографии с ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024 – найдите себя (или свою машину) на фото.