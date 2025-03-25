Как в СССР модернизировали грузовики — показательный пример
Эксперт Канунников рассказал, как ЗИЛ‑164А превратился в ЗИЛ‑130
Дебют нового автомобиля всегда вызывает вопрос: насколько серьезно он изменился по сравнению с предшественником?
В советской истории один из самых интересных и показательных примеров – знаменитый и уважаемый ЗИЛ‑130, сменивший на конвейере грузовик ЗИЛ‑164А.
ЗИЛ‑164А, 1961 год. Колесная база – 4000 мм. В очередной раз модернизированная версия дебютировавшего еще в 1947 году автомобиля ЗИС‑150, кабину которого сделали по мотивам американского грузовика International серии KR 1940 года.
ЗИЛ‑130, 1963 год. Колесная база – 3800 мм. Автомобиль получил совершенно новую кабину в современном американском стиле второй половины 1950‑х годов.
Кабина ЗИЛ‑164А, хотя и числилась трехместной, была по меркам второй половины 1950‑х годов тесной, с не лучшей обзорностью и вентиляцией.
Кабина ЗИЛ‑130 заметно просторней предыдущей, с панорамным ветровым стеклом и более совершенной вентиляцией.
Грузоподъемность – 4000 кг, снаряженная масса – 4100 кг. Мощную раму для ЗИЛ‑164 сделали с запасом, в расчете на регулярные перегрузки и плохие дороги. Так проектировали практически все советские грузовики.
Грузоподъемность – 5000 кг (позднее – 6000 кг), снаряженная масса – 4300 кг. При относительно небольшом росте снаряженной массы грузоподъемность ЗИЛ‑130 выросла значительно. С 1977 года официально указывали 6000 кг. Поэтому раму 130‑го тоже сразу сделали мощной, с запасом.
Двигатель – рядный, 6‑цилиндровый, нижнеклапанный, рабочий объем – 5,56 л (101,6×114,3 мм), степень сжатия – 6,2; мощность – 100 л. с. при 2800 об/мин. В основе рядной «шестерки» лежала американская конструкция конца 1920‑х годов, правда, неоднократно модернизированная. Её продолжали выпускать до конца восьмидесятых, но ресурс совершенствования был практически исчерпан.
Двигатель – V8, верхнеклапанный, рабочий объем – 6,0 л (100×95 мм), степень сжатия – 6,5; мощность – 150 л. с. при 3200 об/мин. Абсолютно новый мотор, унифицированный с двигателем представительского лимузина ЗИЛ‑111, был гораздо современнее и мощнее предшественника.
Отдельные узлы и агрегаты, созданные для ЗИЛ‑130, внедряли еще на предыдущей модели. ЗИЛ‑164А, в частности, получил однодисковое сцепление вместо двухдискового. Такое же стояло и на ЗИЛ‑130.
ЗИЛ‑164А оснастили новой коробкой передач, предназначенной для будущего ЗИЛ‑130. Пятиступенчатый агрегат (7,44/4,1/2,29/1,47/1,0) имел синхронизаторы на четырех высших передачах.
На ЗИЛ‑164А стояло стандартное червячное рулевое управление.
ЗИЛ‑130 первым из грузовиков московского автозавода получил гидроусилитель руля. Телескопические амортизаторы, сменившие устаревшие рычажные, появились еще на ЗИЛ‑164.
ЗИЛ‑164А получил модернизированную пневматическую тормозную систему с компрессором увеличенной производительности и двумя ресиверами вместо одного.
Тормозная система ЗИЛ‑130 отличалась от системы предшественника, в основном, компоновкой узлов.
Смена поколений
Несмотря на то, что на ЗИЛ‑164А постепенно внедрили часть новых элементов, ЗИЛ‑130 стал огромным шагом вперед. Помимо заметного увеличения грузоподъемности при относительно небольшом росте массы автомобиль принципиально отличался удобством работы водителя.
Машина стала динамичнее, получила более современную и просторную кабину с лучшей обзорностью, усилитель руля. Кроме того, ЗИЛ‑130 был гораздо долговечней и надежней предшественника. А для эксплуатационников это было главным.
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Фото:из архива «За рулем»
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25.03.2025
Фото:из архива «За рулем»
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